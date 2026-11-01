مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة حول عجائب مقبرة الملك الذهبي

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، محاضرة علمية وثقافية تحت عنوان «عجائب مقبرة الملك الذهبي في المتحف المصري الكبير»، يقدمها المؤرخ وعضو المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) بسام الشماع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر قصر الأمير طاز بحي الخليفة.

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

وتأتي هذه الفعالية في إطار الموسم الثقافي والفكري للمؤسسة بهدف نشر الوعي التراثي والتعريف بأسرار الحضارة المصرية القديمة.

ويحاضر في الندوة المؤرخ والمرشد السياحي بسام رضوان الشماع، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية والجغرافية واتحاد الكُتاب المصري، والحاصل على تكريم من الأمم المتحدة تقديرًا لجهوده الثقافية ونشر الوعي التاريخي. وتخرج الشماع في كلية السياحة قسم الإرشاد عقب دراسته بمدرسة كلية فيكتوريا بالإسكندرية، وامتد نشاطه العلمي ليشمل إلقاء محاضرات في كبرى الجامعات والمتاحف العالمية مثل جامعة شيكاغو، والمتحف المتروبوليتان بنيويورك، والمتحف البريطاني بلندن، ومتحف فيلد، وجامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى رصيد مؤلفاته الذي يتجاوز 50 مؤلفاً وسلسلة متخصصة أبرزها «موسوعة البسام – تاريخ وآثار» وكتاب «مصر مستقبل الماضي».

وتسلط المحاضرة الضوء على مجموعة من المحاور الاستثنائية التي تعيد استكشاف مقتنيات الملك توت عنخ آمون المقرر عرضها كاملاً بالمتحف المصري الكبير، حيث يتناول المحاضر:

تفرّد المقبرة: الأسباب العلمية والتاريخية التي جعلت مقبرة الملك الشاب فريدة واستثنائية بين المقابر الملكية.

الأثر الأهم: تسليط الضوء على القطعة الأثرية الأكثر تأثيراً في مسيرة وحياة الملك الذهبي، ومقتنيات فريدة ليس لها مثيل في تاريخ الحضارة القديمة.

الألغاز والورقة العلمية: الكشف عن السر المختبئ خلف الاسم المنقوش على القناع الذهبي الشهير، واستعراض ورقة علمية جديدة تعيد كتابة جوانب من تاريخ الملك الذهبي مدعمة بالصور والدلائل الهامة.

وتُقام المحاضرة بحضور نخبة من الأثريين، والباحثين، والشخصيات العامة، وممثلي وسائل الإعلام والمهتمين بالتراث المصري القديم.