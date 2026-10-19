مؤسسة زاهي حواس تطالب بتأمين وحماية الآثار المصرية بـ "لوفر باريس"

تابعت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث بقلق بالغ التطورات والاحتجاجات الحالية التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، والتي أدت إلى إغلاق أبواب متحف اللوفر العالمي إثر التظاهرات التي تجري أمامه اليوم.

وأعربت المؤسسة عن بالغ قلقها إزاء سلامة القطع والمقتنيات الأثرية المصرية الفريدة والمميزة المعروضة داخل المتحف، والتي تُعد جزءاً لا يتجزأ من تراث الإنسانية جمعاء ومرآة للحضارة المصرية العريقة.

وطالبت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث الجهات الفرنسية المعنية وإدارة متحف اللوفر باتخاذ أقصى درجات التدابير الأمنية والاحترازية الفورية لتأمين وحماية كافة الآثار والممتلكات الثقافية المصرية ضد أي أضرار محتملة قد تلحق بها جراء الاضطرابات والتظاهرات الجارية.

وأعربت المؤسسة عن تمنياتها الخالصة بسرعة عودة الاستقرار والهدوء التام للشارع الفرنسي، وانتظام الحياة العامة بما يضمن سلامة الجميع؛ مؤكدة أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل الضمانة الأساسية لحماية المقدرات الثقافية والحضارية.

وأكدت المؤسسة على أن التراث الحضاري المصري هو خط أحمر وأمانة عالمية يجب الحفاظ عليها وصيانتها في وجه كافة الظروف الاستثنائية.