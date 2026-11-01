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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المتابعة الميدانية بديوان بني سويف تنفذ عددا من الزيارات لمختلف القطاعات

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

نفذت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة بني سويف سلسلة من المرور الميداني على عدد من الوحدات المحلية والقروية والمدارس والوحدات الصحية ومكاتب الخدمات ومديريات الخدمات،خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2026، وذلك في إطار متابعة مستوى الأداء والانضباط الإداري، ورصد أوجه القصور والمعوقات التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على سرعة تلافيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح التقرير الذي أعده الدكتور أشرف حماد، مدير الإدارة أن أعمال المرور أسفرت عن رصد عدد من الملاحظات والمطالب، جرى إخطار الجهات المعنية بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات والانضباط داخل مواقع العمل المختلفة

ففي قطاع التعليم، شملت المتابعة المرور على عدد من المدارس تضمنت (مدرسة حمزة بن عبد المطلب الابتدائية ومدرسة منيل غيضان الإعدادية بقرية بني غيضان، مركز إهناسيا، مدرسة نزلة حنا الابتدائية المشتركة ومدرسة عبد الرحمن بن عوف الإعدادية بمركز الفشن

وفيما يتعلق بمتابعة النظافة والإشغالات،رصدت الإدارة عددًا من الملاحظات ببعض شوارع مدينتي الواسطى وبني سويف؛ حيث جرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والواسطى بسرعة رفع الإشغالات من أماكن تواجدها، والتنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ حملات مكبرة ودورية لإزالة الإشغالات بالشوارع

وفي مركز سمسطا، شملت أعمال المتابعة المرور على الوحدة المحلية والجمعية الزراعية ومكتب تموين الشنطور والوحدة الاجتماعية بقرية الشنطور، فضلًا عن متابعة مشروعات تنمية المرأة الريفية والأسر المنتجة، وتكثيف المرور على إدارات الشؤون الاجتماعية والوحدات الاجتماعية للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمستفيدين، فيما تم المرور على الوحدة الصحية بقرية بني حدير بمركز الواسطى والوحدة الصحية بقرية نزلة حنا بمركز الفشن

وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة الغذائية، نفذت الإدارة العامة للمتابعة مرورًا على عدد من المخابز البلدية والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والمطاعم بدائرة مركز ومدينة بني سويف، بالاشتراك مع الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة المجازر بمديرية الطب البيطري ومكتب مراقبة الأغذية، وأسفرت أعمال المرور عن تحرير عدد من المحاضر بالمخالفات التي تم رصدها، لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها.
 

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