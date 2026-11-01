التضامن تنقذ مسنًا بلا مأوى في بني سويف وتنقله لدار رعاية

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المحلي ببني سويف إلى مركز إهناسيا، استجابةً لبلاغ بشأن مسن بلا مأوى يعيش ظروفًا إنسانية قاسية.

وبفحص البلاغ ميدانيًا، تبين أن المسن مطلق، وفقد نجله في حادث، وكان يقيم لدى أشقائه قبل أن يجد نفسه بلا مأوى، ليعيش داخل كشك خشبي قديم، رغم معاناته من شلل نصفي، وعدم امتلاكه أي مصدر دخل يعينه على مواجهة أعباء الحياة.

وأمام هذه الظروف الصعبة، لم تقتصر احتياجات المسن على المأوى فحسب، بل كان بحاجة ماسة إلى رعاية شاملة ومساندة تحفظ كرامته وتخفف من وطأة محنته.

وعلى الفور، تدخل الفريق وقدم له الرعاية الأولية اللازمة، ثم نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية المخصصة للرجال كبار السن بلا مأوى، لتوفير الإيواء والدعم الاجتماعي والصحي المستمر له.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في الاستجابة للبلاغات الإنسانية، والوصول إلى الحالات التي تواجه ظروفًا قاسية، والعمل على توفير الحماية والرعاية المناسبة لها، انطلاقًا من أن التدخل الإنساني لا يقتصر على إنقاذ الشخص من الشارع، بل يمتد إلى صون كرامته وتوفير حياة أكثر أمانًا له.

وللإبلاغ عن حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، أو الانتهاكات والمشكلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يمكن التواصل عبر واتساب فريق التدخل السريع 01577786753، أو الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.