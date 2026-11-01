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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسبة تنفيذ 95٪ وبتكلفة 11 مليون جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بمركز الحسينية

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بتركيب بلاط الإنترلوك والرصف بالخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، بإجمالي مساحة بلغت ١٧ ألفا و٢٥٠ متراً مسطحا، وبتكلفة إجمالية قدرها ١١ مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى ٩٥٪، لتقترب الأعمال من الانتهاء، مع استمرار أعمال تقطيع وتجهيز الفورمة وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجاري تطويرها.

شملت الأعمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة بالشوارع المحيطة (بنادي الحسينية الرياضي – حي المعاشات) بمساحة إجمالية ٩٤٥٠ متراً مسطحا، وبتكلفة ٦ مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بمنطقة (حي المحجوب) بمساحة إجمالية ٧٨٠٠ متر مسطح، وبتكلفة ٥ مليون جنيه.

أكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء المشروعات الجارية

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