«جبل الخير» يزرع الفرحة في بيوت سانت كاترين.. تجهيز 15 عروسة وتقديم مئات المساعدات

شهد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، احتفالية جمعية «خير بلدنا» للتنمية المستدامة، لتجهيز 15 عروسة من أبناء المجتمع المحلي بمدينة سانت كاترين، وذلك ضمن فعاليات قافلة «جبل الخير»، التي أُقيمت تحت شعار «معًا نصنع أثرًا لأهلينا في سيناء»، بقاعة اجتماعات مجلس المدينة، بحضور رئيس المدينة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعدد من مشايخ وعواقل المدينة.

وحملت الاحتفالية أجواءً من البهجة والفرحة، بعدما قدمت الجمعية مستلزمات الزواج الأساسية لـ15 فتاة من الأسر المستحقة، شملت غسالة وبوتاجازًا وبطانية تزن 8 كيلوجرامات، بالإضافة إلى مواد غذائية وحقيبة أدوات تجميل، لمساعدتهن على بدء حياة زوجية جديدة، وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهن، وإدخال الفرحة إلى قلوب العرائس وذويهن.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بجهود جمعية «خير بلدنا» للتنمية المستدامة، في تنفيذ المبادرات المجتمعية والأنشطة التنموية بمدينة سانت كاترين، برئاسة نيفين محمد رأفت، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومصطفى الخولي، المدير التنفيذي، مثمنًا دور الجمعية في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير المساعدات الإنسانية، وتنفيذ المشروعات الصغيرة والأنشطة الصحية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الحياة لأهالي المدينة.

وامتدت أنشطة قافلة «جبل الخير» لتشمل عددًا من المبادرات الخدمية والتنموية التي تستهدف تلبية احتياجات مختلف الفئات، حيث تضمنت دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا من خلال توفير ماكينات خياطة للمستفيدات، لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة وإيجاد مصادر دخل تساعدهن على تحسين الظروف المعيشية لأسرهن.

كما نظمت الجمعية قافلة طبية شاملة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ووزعت 300 كرتونة مواد غذائية و300 بطانية على الأسر المستحقة، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تكريم 100 طفل من حفظة القرآن الكريم، تشجيعًا لهم على مواصلة الحفظ والتفوق والتميز.

وتأتي قافلة «جبل الخير» في إطار جهود جمعية «خير بلدنا» للتنمية المستدامة لتعزيز التكافل المجتمعي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم المرأة اقتصاديًا، وتوفير الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية، بما يعكس أهمية الشراكة المجتمعية في مساندة أهالي المناطق الجبلية والتجمعات البدوية، وتحويل المبادرات التنموية إلى خدمات ملموسة تسهم في تحسين حياة المواطنين بمدينة .