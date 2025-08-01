الأهلي يفرض السرية علي تدريباته استعداداً للدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته باستاد مختار التتش وسط السرية الكاملة التي يفرضها الاسباني خوسه ريبيرو المدير الفني استعداداً لمواجهتين وديتين في نفس اليوم بعد غد الأحد امام بتروجيت ثم منتخب الشباب.

ويرغب الجهاز الفني في تجريب كل اللاعبين في تلك المواجهتين الوديتين بهدف الإستقرار علي كافة العناصر وإختيار التشكيل المناسب لإنطلاق مسابقة الدوري.

ويستهل الاهلي مشواره في بطولة الدوري بمواجهة مودرن سبورت الجمعه المقبل.