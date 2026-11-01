موقف إنساني لـ تامر حسني مع طفل كفيف: كان نفسه يعرف ملامحي ويحط ايده على وشي

لفت الفنان تامر حسني الأنظار بمقطع فيديو مؤثر من حفله الأخير في العاصمة البريطانية لندن، وثّق خلاله لحظة إنسانية مميزة جمعته بأحد الأطفال من محبيه، وكشف عن تفاصيل اللقاء الذي ترك أثرًا كبيرًا في نفسه.

ونشر تامر حسني، الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، موضحًا أن الطفل يُدعى محمد الطحان، وهو كفيف ويُحبه كثيرًا، وكان يتمنى أن يتعرف على ملامح الفنان الذي يحبه، فطلب أن يضع يده على وجهه حتى يستطيع معرفة شكله.

وعلق تامر حسني، على الفيديو قائلًا: «حبايبي، إن شاء الله هنزل عن حفلة لندن أكتر، بجمهورها الراقي الحبيب، وعن الحب اللي شوفته منهم.. بس دلوقتي مش قادر ما أبدأش بالفيديو ده».

وأضاف: «الطفل الجميل ده اسمه محمد الطحان، هو كفيف وبيحبني جدًا، وكان نفسه يعرف شكل الفنان اللي بيحبه، فطلب يحط إيده على وشي عشان يعرفني أكتر، وده كان طلبه حبيبي».

وتحدث تامر حسني عن رحلة الطفل ووالدته، مشيدًا بما يتحليان به من صبر وقوة وتفاؤل، قائلًا: «هو عاش رحلة كلها حب ورضا وصبر وتفاؤل وقوة، مع والدته السيدة الفاضلة العظيمة اللي عايشة حياتها كلها عشانه».

واختتم حديثه معبرًا عن تأثره باللقاء، وداعيًا للطفل ووالدته، قائلًا: «الحقيقة إني فرحت أكتر منه عشان شوفته، وعشان شفت والدته العظيمة. يارب يارب يارب تشوفيه في يوم من الأيام أنجح خلق الله عشان يفرح قلبك يا أم يا عظيمة».



https://www.instagram.com/reel/DfL1cv8IFRW/?rpxt=MTYydHgxdzdpOHFmYQ==