تامر حسني يوجه رسالة دعم للسعودية ويدعو بحفظ الدول العربية من كل سوء

عبّر الفنان تامر حسني عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية، موجهًا رسالة دعاء تمنى خلالها أن يحفظ الله المملكة وشعبها، وأن ينعم عليها وعلى سائر الدول العربية بالأمن والسلام والاستقرار.

وشارك تامر حسني رسالته عبر حسابه الرسمي على منصة «X»، داعيًا الله أن يديم نعمة الأمان على الشعوب العربية، وكتب: «اللهم احفظ المملكة العربية السعودية وأهلها من كل سوء، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، واحفظ جميع بلادنا العربية من كل مكروه، وأدم عليها نعمة السلام والطمأنينة».

وتأتي رسالة تامر حسني بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة العربية، وما يصاحبها من قصف ومخاوف بشأن تداعيات التطورات الإقليمية على أمن واستقرار الدول وسلامة مواطنيها، الأمر الذي يثير دعوات لاحتواء التصعيد والحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية.





