ياسمينا العبد وتامر حسني يقدموا الأغنية الدعائية لفيلمها ولا كان على البال

تغني النجمة ياسمينا العبد الأغنية الدعائية لفيلمها ولا كان على البال بعنوان ( اثنين مجانين) بمشاركه الفنان تامر حسني.

فيلم ولا كان على البال بطولة نور النبوي، ياسمينا العبد، أشرف عبد الباقي، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد، وإنتاج أحمد بدوي، وسيطرح في دور العرض يوم ٢١ اكتوبر.



وفي سياق آخر، يعرض لياسمينا العبد مسلسل 50/50 على منصة يانجو بلاي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.



كما انتهت ياسمينا العبد من تصوير فيلمها ممسوس، ويضم العمل عدد كبير من النجوم الشباب، ياسمينا العبد، عمر رزيق، يوسف رأفت، تارا عبود، عبد الرحمن محمد، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج محمد نصار، صلاح الجهيني.



وفي سياق آخر، تألقت ياسمينا العبد على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته ٧٨



ويعد أحدث أعمال ياسمينا العبد مسلسل ميد ترم، الذي يعتبر أول بطولة درامية مطلقة لها، وشاركها البطولة يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري.



وفي سياق آخر شاركت ياسمينا العبد في افتتاحية المتحف المصري الكبير، وتلقت اشادات واسعة بادائها وظهورها خلال الاحتفالية. وأعلن الاتحاد الأوروبي في مصر عن اختيار ياسمينا العبد سفيرةً للنوايا الحسنة لمبادرة "فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل (IWFS)"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المياه.



تواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصلت مؤخرًا على تنوية خاص من لجنة التحكيم لأفضل ممثلة عن فيلم إلى ريما بمهرجان بورسعيد السينمائي، وجائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل لام شمسية، كما كرّمت في حفل Creative Summit عن نفس الدور، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز الجمهور Dear Guest.