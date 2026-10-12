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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في الأردن 16 أكتوبر

تامر حسني
تامر حسني
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان تامر حسني للقاء جمهوره في الأردن، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، من خلال حفل غنائي يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني، وذلك ضمن نشاطه الغنائي خلال الفترة الحالية.

تامر حسني يستقر على اسم فيلمه الجديد

وعلى صعيد السينما، اختار تامر حسني اسم «يومين تلاتة» لفيلمه الجديد، الذي يواصل التحضير له تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الفيلم من تأليف ورشة إرث للكاتب هيثم دبور، وإخراج وليد الحلفاوي، في تعاون جديد يجمع تامر حسني بصناع العمل السينمائي المنتظر.

تفاصيل ألبوم «مش هتكرر»

وكان تامر حسني قد طرح خلال صيف 2026 ألبومه الغنائي «مش هتكرر» عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وضم 14 أغنية تنوعت بين الألوان الرومانسية والدرامية والإيقاعية، بمشاركة مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين.

وافتتح تامر حسني الألبوم بأغنية «بنت مين»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي، كما قدم أغنية «وش الخير»، التي شارك في كتابة كلماتها مع عبد المنعم طه، ولحنها كريم محسن، فيما تولى النابلسي توزيعها.

وضمت قائمة الأغاني أيضًا «يا خسارتنا»، من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد عادل، و«ما تيجي»، من كلمات وألحان بلال سرور وتوزيع Kay Music.

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