عبدالباسط حمودة: جمال عبد الحميد أهلاوي صميم.. بس زعلان من اللي حصل معاه

أكد الفنان عبدالباسط حمودة أنه شاهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من المنزل، مشيرا إلى انتماء أسرته للزمالك، رغم أنه أهلاوي، كما أعرب عن أمنيته في تتويج أحد الأندية الشعبية بالدوري المصري، بعيدا عن قطبي الكرة المصرية.

وقال عبدالباسط، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "شاهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في المنزل، وأنا من عائلة زملكاوية ولكني أهلاوي".

وأضاف: "أنا نفسي الاتحاد السكندري أو المصري أو البلاستيك ياخد الدوري المصري، أو المنصورة والأندية بتاعة زمان".

وتابع: "زمان اللي كان بيتعادل مع الاتحاد أو الإسماعيلي كان بيحتفل وكأنه فاز".

وعن جمال عبدالحميد، قال عبدالباسط حمودة: "جمال عبدالحميد أهلاوي أهلاوي صميم، وهو زعل بسبب اللي اتعمل فيه من الأهلي وانتقاله للزمالك، والزمالك هو اللي عالجه".

وشدد على ضرورة الابتعاد عن التعصب بين الجماهير، قائلا: "نفسي اللي يشجع فريقه يشجعه من غير تعصب، ومالوش دعوة بالمنافس".

واختتم حديثه بالتعليق على رضا عبدالعال، قائلا: "أنا بحب رضا عبدالعال جدا، بس هو مش عاجبه لا لاعب ولا مدرب، وتكلمه يقولك أنا أحسن من أبوتريكة".