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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يختار كلوديا حنا ضمن لجنة المشاهدة

كلوديا حنا
كلوديا حنا
تقى الجيزاوي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اختيار العراقية كلوديا حنا عضوًا بلجنة المشاهدة واختيار العروض في دورته الحادية عشرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

ويأتي اختيار كلوديا حنا امتدادًا لحضورها في الفعاليات الفنية والثقافية العربية، إذ تشارك حاليًا عضوًا بلجنة تحكيم الدورة الثالثة من مهرجان بردية السينمائي، في خطوة تعكس تنوع مشاركاتها بين الفعاليات السينمائية والمسرحية.

كلوديا حنا تتألق في مهرجان بردية السينمائي

وشاركت كلوديا حنا في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان بردية السينمائي، الذي أُقيم مساء السبت بالمركز الثقافي الروسي في القاهرة، حيث لفتت الأنظار بإطلالة أنيقة حظيت بإشادات الحضور، كما أعربت عن سعادتها بعضوية لجنة التحكيم، مثمنة حفاوة الاستقبال والترحاب الذي حظيت به خلال الفعاليات.

وتحمل الدورة الثالثة من مهرجان بردية السينمائي اسم الفنان الراحل خالد صالح، ويرأس لجنة التحكيم المخرج مجدي أبو عميرة، وتضم في عضويتها الفنان محسن صبري، والدكتورة ليلى المغربي، أستاذة تاريخ وعلوم الدراما والسينما والمسرح بأكاديمية الفنون، والمخرج الفلسطيني فايق جرادة، رئيس تلفزيون فلسطين.

وسبق لكلوديا حنا المشاركة ضيفة شرف في الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عُمان، لتواصل حضورها في المحافل الفنية العربية، من خلال مشاركات تجمع بين السينما والمسرح، إلى جانب نشاطها في مجالي التمثيل والإعلام.

ويأتي انضمامها إلى لجنة المشاهدة واختيار العروض بمهرجان شرم الشيخ ليضيف محطة جديدة إلى مشاركاتها الفنية، بالتزامن مع حضورها في مهرجانات عربية تحتفي بالإبداع وتدعم التجارب الفنية المختلفة.

تفاصيل الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وتقام الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتدير الدورة الدكتورة إنجي البستاوي، بينما يرأس المنتج هشام سليمان اللجنة العليا.

وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تكريمًا لمسيرتها الفنية وما قدمته من إسهامات بارزة في المسرح والدراما المصرية، فيما يواصل المهرجان اهتمامه بالمسرح الشبابي، ودعم المواهب والتجارب المسرحية، وإتاحة مساحة للتواصل بين الفنانين والمبدعين من مختلف الدول.

كلوديا حنا مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مازن الغرباوي

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