كلوديا حنا تخطف الأنظار في مهرجان بردية السينمائي.. إطلالة أنيقة وترحاب لافت بعضويتها بلجنة التحكيم

أعربت النجمة العراقية كلوديا حنا عن سعادتها بمشاركتها عضوًا في لجنة تحكيم مهرجان بردية السينمائي، خلال حفل افتتاح دورته الثالثة، الذي أُقيم مساء أمس السبت بالمركز الثقافي الروسي في القاهرة، مؤكدة تقديرها لحفاوة الاستقبال والترحاب الذي حظيت به، في أجواء احتفت بالسينما وصناعها.

وحضرت كلوديا حنا بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار خلال فعاليات الافتتاح، إذ حظي ظهورها بإشادات من الحضور، الذين أثنوا على أناقتها وذوقها في اختيار إطلالتها، لتضيف حضورًا مميزًا إلى أجواء الأمسية السينمائية، التي شهدت مشاركة عدد من الفنانين والمخرجين وصناع السينما.

وتشارك كلوديا حنا في لجنة تحكيم الدورة الثالثة من المهرجان، التي تحمل اسم الفنان الراحل خالد صالح، برئاسة المخرج مجدي أبو عميرة، وعضوية الفنان محسن صبري، والدكتورة ليلى المغربي، أستاذة تاريخ وعلوم الدراما والسينما والمسرح بأكاديمية الفنون، والمخرج الفلسطيني فايق جرادة، رئيس تلفزيون فلسطين.



وتعزز مشاركة كلوديا حنا في هذه الدورة حضورها في المشهد الفني العربي، بعدما شاركت مؤخرًا ضيفة شرف في الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عُمان، لتواصل حضورها في المحافل الثقافية والفنية، إلى جانب نشاطها في مجال التمثيل والإعلام.

مهرجان بردية يحتفي برموز الفن المصري

وشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما، تقديرًا لما قدموه من إسهامات فنية، ومن بينهم الفنان رياض الخولي، والمخرج خالد يوسف، والمخرج مجدي أبو عميرة، والفنان محمود عزب، والفنانة منال سلامة، والموسيقار راجح داوود، والشاعر الغنائي تامر حسين.

وتحمل الدورة الثالثة اسم الفنان الراحل خالد صالح، تقديرًا لمسيرته الفنية التي تركت بصمة بارزة في السينما والدراما المصرية، إذ تميز بأدائه المتنوع وقدرته على تجسيد الشخصيات المركبة والإنسانية، وقدم مجموعة من الأعمال التي رسخت مكانته لدى الجمهور.

3 مسابقات في الدورة الثالثة من مهرجان بردية



وتقام الدورة الثالثة من مهرجان بردية السينمائي خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، برئاسة عزة أبو اليزيد، وتنظمها مؤسسة بردية للثقافة والفنون التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وتشهد الدورة الحالية ثلاث مسابقات رئيسية، تشمل «سينما الومضة»، التي لا تتجاوز مدة أفلامها خمس دقائق، والمسابقة العامة للأفلام التي تصل مدتها إلى 30 دقيقة شاملة تترَي البداية والنهاية، إلى جانب مسابقة مخصصة لأفلام الذكاء الاصطناعي، مع جوائز تتضمن أفضل فيلم وسيناريو وإخراج وتمثيل ضمن المسابقة العامة.

ويواصل مهرجان بردية اهتمامه بتشجيع التجارب السينمائية القصيرة، وإتاحة مساحة أمام المواهب الجديدة لعرض أعمالها، بالتوازي مع تكريم رموز الفن وصناع السينما، في دورة تجمع بين الاحتفاء بتاريخ السينما المصرية والانفتاح على أشكال جديدة من الإبداع السينمائي.