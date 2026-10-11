قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تتفقد دار إقامة كبار الفنانين بـ 6 أكتوبر بحضور نقيب الممثلين
وزير التعليم من حلايب: البرمجة والذكاء الاصطناعي أساس المهارات الرقمية.. ونستهدف بناء قدرات الطلاب
تنفيذ 8 غارات على مواقع للفصائل اليمنية في محيط مدينة تعز
ببلاش...القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري
القبض على سائق سيارة نقل صدم شخصا بالمنوفية
وزير العدل يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتلبية احتياجات المواطنين | تفاصيل
أمين البحوث الإسلاميّة لرئيس جامعة الجلالة: الأزهر يقدم خطابا دعويا يستجيب لتحديات العصر
بينهم 3 ألمان.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الشلالات بالفيوم
وزير خارجية باكستان: إستهداف المدنيين في السعودية تهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين
سنة أولى قمة.. وجوه جديدة تظهر في مباراة الأهلي والزمالك.. تعرف على الأسماء
تزويد الطريق السياحي بعدد من الردارات المتحركة
أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر حريص على تقديم خطاب دعوي يناسب احتياجات الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كلوديا حنا تخطف الأنظار في مهرجان بردية السينمائي.. إطلالة أنيقة وترحاب لافت بعضويتها بلجنة التحكيم

كلوديا حنا
كلوديا حنا
تقى الجيزاوي

أعربت النجمة العراقية كلوديا حنا عن سعادتها بمشاركتها عضوًا في لجنة تحكيم مهرجان بردية السينمائي، خلال حفل افتتاح دورته الثالثة، الذي أُقيم مساء أمس السبت بالمركز الثقافي الروسي في القاهرة، مؤكدة تقديرها لحفاوة الاستقبال والترحاب الذي حظيت به، في أجواء احتفت بالسينما وصناعها.

وحضرت كلوديا حنا بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار خلال فعاليات الافتتاح، إذ حظي ظهورها بإشادات من الحضور، الذين أثنوا على أناقتها وذوقها في اختيار إطلالتها، لتضيف حضورًا مميزًا إلى أجواء الأمسية السينمائية، التي شهدت مشاركة عدد من الفنانين والمخرجين وصناع السينما.

وتشارك كلوديا حنا في لجنة تحكيم الدورة الثالثة من المهرجان، التي تحمل اسم الفنان الراحل خالد صالح، برئاسة المخرج مجدي أبو عميرة، وعضوية الفنان محسن صبري، والدكتورة ليلى المغربي، أستاذة تاريخ وعلوم الدراما والسينما والمسرح بأكاديمية الفنون، والمخرج الفلسطيني فايق جرادة، رئيس تلفزيون فلسطين.


وتعزز مشاركة كلوديا حنا في هذه الدورة حضورها في المشهد الفني العربي، بعدما شاركت مؤخرًا ضيفة شرف في الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عُمان، لتواصل حضورها في المحافل الثقافية والفنية، إلى جانب نشاطها في مجال التمثيل والإعلام.

مهرجان بردية يحتفي برموز الفن المصري

وشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما، تقديرًا لما قدموه من إسهامات فنية، ومن بينهم الفنان رياض الخولي، والمخرج خالد يوسف، والمخرج مجدي أبو عميرة، والفنان محمود عزب، والفنانة منال سلامة، والموسيقار راجح داوود، والشاعر الغنائي تامر حسين.

وتحمل الدورة الثالثة اسم الفنان الراحل خالد صالح، تقديرًا لمسيرته الفنية التي تركت بصمة بارزة في السينما والدراما المصرية، إذ تميز بأدائه المتنوع وقدرته على تجسيد الشخصيات المركبة والإنسانية، وقدم مجموعة من الأعمال التي رسخت مكانته لدى الجمهور.

3 مسابقات في الدورة الثالثة من مهرجان بردية


وتقام الدورة الثالثة من مهرجان بردية السينمائي خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، برئاسة عزة أبو اليزيد، وتنظمها مؤسسة بردية للثقافة والفنون التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وتشهد الدورة الحالية ثلاث مسابقات رئيسية، تشمل «سينما الومضة»، التي لا تتجاوز مدة أفلامها خمس دقائق، والمسابقة العامة للأفلام التي تصل مدتها إلى 30 دقيقة شاملة تترَي البداية والنهاية، إلى جانب مسابقة مخصصة لأفلام الذكاء الاصطناعي، مع جوائز تتضمن أفضل فيلم وسيناريو وإخراج وتمثيل ضمن المسابقة العامة.

ويواصل مهرجان بردية اهتمامه بتشجيع التجارب السينمائية القصيرة، وإتاحة مساحة أمام المواهب الجديدة لعرض أعمالها، بالتوازي مع تكريم رموز الفن وصناع السينما، في دورة تجمع بين الاحتفاء بتاريخ السينما المصرية والانفتاح على أشكال جديدة من الإبداع السينمائي.

كلوديا حنا مهرجان بردية السينمائي المركز الثقافي الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

صبري نخنوخ

محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.. اليوم

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

ترشيحاتنا

المستشار وجدي عبد المنعم

تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية خلية داعش سوهاج لـ 10 نوفمبر

أرشيفية

كواليس اشتعال النيران داخل مقهى بالقاهرة الجديدة

المستشار وجدي عبد المنعم

مرافعة النيابة تؤجل محاكمة 5 متهمين في خلية حلوان لـ 25 نوفمبر

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد