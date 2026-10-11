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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عبدالله يعود إلى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي بـ “برلين”

فيلم برلين
فيلم برلين
أحمد إبراهيم

يعود المخرج المصري أحمد عبدالله السيد ، إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفيلمه الروائي الجديد «برلين»، الذي اختير للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة السابعة والأربعين من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، ويجسد الفيلم محطة جديدة في علاقة أحمد عبدالله الممتدة بالمهرجان، الذي اعتاد أن يقدم من خلاله أفلامه للجمهور المصري، حيث شهد المهرجان عرض لجميع أفلامه الروائية الطويلة السبعة السابقة.

قصة أحداث الفيلم 

تدور أحداث «برلين» على مدار يوم واحد في برلين، يعيش ثلاثة مهاجرين عرب يومًا سرياليًا؛ إذ يُساء الخلط بين ماي وامرأة متوفاة، وتكشف كاميرا هانا عن عوالم موازية، بينما يسمع حسن ألحانًا غامضة أثناء سعيه للانتقام، تتشابك حياتهم في مدينة سريالية يتصادم فيها الماضي والحاضر، ومن خلال المزج بين الدراما والجريمة، يستكشف الفيلم موضوعات الاغتراب والذاكرة والهوية والانتماء، مؤكدًا حرص أحمد عبدالله على تقديم تجارب سينمائية متميزة تتبنى أساليب سردية غير تقليدية.

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، وبطولة منة شلبي، ويسرا اللوزي، وحيدر حلو، ومحمد حاتم، وفارس الحلو، وفدوى عابد، وجهاد حسام الدين، ورائد ياسين، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الشيشتاوي إنتاج سيرة فيلمز قسمات السيد، فيلم كلينك محمد حفظي، فيما تشارك منة شلبي في الإنتاج المشارك إلى جانب  يسري اللوزي و حيدر حلو، ومحمد حاتم، وشركه وسكرز للبوست برودكشن وحظي الفيلم بدعم من صندوق البحر الأحمر السينمائي، ومؤسسة روزا لوكسمبورغ ستيفتونج، وشركة مصر للطيران، تشارك في توزيع كل من شركة فيلم كلينك للتوزيع المستقل وشركة أرابيا بيكتشرز، الفيلم إنتاج مصري، ألماني، سعودي.

وأعرب المخرج أحمد عبدالله السيد عن اعتزازه بعلاقته الممتدة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أن المهرجان يحتل مكانة خاصة في قلبه منذ سنوات مراهقته، حين بدأ اكتشاف السينما العالمية، وقال: "منذ سنوات مراهقتي مع بداية شغفي بالسينما العالمية واكتشاف عوالمها، حجز مهرجان القاهرة السينمائي مكانته الأقرب إلى قلبي، واستمر هذا الارتباط وثيقًا مع دخولي عالم الصناعة، حيث حظيت بشرف عرض جميع أفلامي الروائية الطويلة السبعة في قاعاته".

وأضاف: "بالنسبة لي، تظل ليلة العرض الأول في مهرجان القاهرة هي الاستثنائية والأهم على الإطلاق، حتى وإن كان الفيلم قد شهد عروضًا سابقة؛ فهذه اللحظة تحديدًا هي التي يلتقي فيها الفيلم أخيرًا بجمهوره الحقيقي في القاهرة، لذا، أترقب بشوق كبير عرض فيلمنا في نوفمبر المقبل".

من جانبها، تعود المنتجة قسمت السيد، مؤسسة شركة سيره فيلمز في برلين، إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد مسيرة في إنتاج الأفلام الوثائقية الحائزة على جوائز، من بينها «من القاهرة» و«أبو زعبل 89»، وتعمل على تطوير وإنتاج الأفلام الوثائقية الإبداعية والروائية لصناع أفلام من العالم العربي وأفريقيا في برلين ووصفت فيلم «برلين» بأنه تجربة استثنائية، إذ يمثل أول فيلم روائي طويل تتولى إنتاجها، مؤكدة أن العمل الجماعي و تكامل خبرات فريق الفيلم كانا من أهم عوامل إتمام هذه الرحلة.

وقالت السيد: "فيلم "برلين"، أولى تجاربي في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة، وقد كانت رحلة مليئة بالتحديات، لكنها في الوقت نفسه كانت تجربة ثرية وملهمة. ويرجع الفضل في إنجاز هذا العمل إلى تكاتف فريق من صُنّاع السينما من بلدان مختلفة، اجتمعوا حول الفيلم وآمنوا برؤيته. كما أعتز بالعمل مع المخرج أحمد عبدالله السيد،صاحب الرؤية السينمائية المتميزة والجرأة في استكشاف عوالم غير مألوفة، والذي نجح في تجسيد روح العرب في برلين؛ المدينة التي أصبحت بيتًا للكثيرين منا، وظننّا أننا نعرفها جيدًا، لكنها فاجأتنا جميعًا. ويسعدني أن يلتقي الفيلم بجمهوره المصري من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يحتل مكانة خاصة لدينا ويُعد المهرجان الأهم بالنسبة لنا".

بينما أعرب المنتج محمد حفظي عن سعادته بالعودة إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالتعاون مع المخرج أحمد عبدالله السيد، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها تجاربهما السينمائية السابقة، وقال: "يسعدنا أن نعود مجددًا إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالتعاون مع المخرج أحمد عبدالله السيد، الذي ارتبطت به تجاربنا السينمائية السابقة و نجاحاتنا المشتركة من خلال فيلمَي "ميكروفون" و"19 ب" و"ديكور"، الذين عُرضوا في المهرجان وحصدوا العديد من الجوائز، كما شهد فيلم "19 ب" عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات المهرجان".

وأضاف: "نتطلع إلى أن يواصل فيلمنا الجديد "برلين" مسيرة هذا النجاح، وأن يحظى بالتقدير والاستقبال الإيجابي من النقاد والجمهور على حد سواء".

ويأتي اختيار "برلين" للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليمنح الجمهور المصري فرصة لاكتشاف أحدث تجارب أحمد عبدالله السيد، الذي عُرف باهتمامه بتقديم عوالم سينمائية مختلفة ومقاربات غير تقليدية للحياة اليومية والتحولات الاجتماعية والإنسانية، في عمل يجمع بين الدراما والجريمة والسريالية، ويضع شخصياته أمام أسئلة الماضي والهوية والانتماء.

أحمد عبد الله السيد مخرج سينمائي ومصور فوتوغرافي مصري، وأحد أبرز الأصوات في السينما العربية المستقلة المعاصرة. بعد انطلاقته اللافتة بفيلمه الأول «هليوبوليس» (2009)، حقق فيلمه «ميكروفون» (2010) نجاحًا واسعًا، وحصد 20 جائزة، واختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم عربي.

وشهدت أفلامه الروائية اللاحقة الحائزة على جوائز، ومنها «فرش وغطا» و«ديكور» و«ليل/خارجي» و«19 ب»، عروضها الأولى في مهرجانات سينمائية كبرى، من بينها تورونتو، ولندن السينمائي التابع لمعهد الفيلم البريطاني (BFI)، ومراكش، ومونبلييه، وساو باولو، وسنغافورة، وغيرها. وإلى جانب مواصلة إقامة معارضه الفوتوغرافية، يشارك عبد الله بانتظام في لجان تحكيم المهرجانات السينمائية الدولية، ويُدرّس صناعة الأفلام حاليًا.

فيلم برلين يسرا اللوزي الفنانة يسرا اللوزي منة شلبي أحمد عبد الله السيد

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