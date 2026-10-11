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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

145 فيلمًا من 64 دولة و109 عروض أولى بمهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج   -  
تصوير صلاح مهدي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأرقام والإحصائيات الخاصة ببرامج دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976، كاشفًا عن مشاركة 145 فيلمًا وعملًا سينمائيًا من 64 دولة وجهة إنتاج، ضمن برنامج يضم 17 عرضًا عالميًا أول، و5 عروض دولية أولى، و87 عرضًا أول في منطقة العالم العربي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم، الأحد 11 أكتوبر، في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة"، بحضور الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، ومحمد طارق، المدير الفني، وعدد من صناع السينما وممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية.

وكشف المهرجان عن استقباله 5600 طلب مشاركة في جميع البرامج والمسابقة، بواقع 2100 طلب للأفلام الطويلة و3500 طلب للأفلام القصيرة، في مؤشر على حجم الإقبال الدولي على الدورة الجديدة، واتساع دائرة اهتمام صناع السينما بالمشاركة في المهرجان، الذي يواصل تعزيز مكانته منصةً رئيسية لعرض الإنتاجات السينمائية والتواصل بين المبدعين والجمهور.

برنامج المهرجان 

وأوضح المهرجان أن البرنامج السينمائي للدورة الـ47 يضم 145 فيلمًا وعملًا سينمائيًا، تتنوع بين الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة والتجارب السينمائية الغامرة، ويشمل وفق الإحصائيات التفصيلية 109 أفلام طويلة و29 فيلمًا قصيرًا، إلى جانب حضور 17 فيلمًا وثائقيًا ضمن الأعمال المختارة، فضلًا عن برنامج «كايرو إكس آر» المخصص لتجارب الواقع الممتد والوسائط التفاعلية.

وتشهد الدورة حضورًا سينمائيًا واسعًا يمثل 64 دولة وجهة إنتاج من مختلف أنحاء العالم، تشمل مصر ودولًا عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، إلى جانب دول الأمريكتين، بما يعكس التنوع الجغرافي والثقافي للأعمال المختارة، وقدرة المهرجان على استقطاب تجارب سينمائية تنتمي إلى مدارس واتجاهات فنية متعددة.

وتضم قائمة الدول وجهات الإنتاج المشاركة: أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، النمسا، بنجلاديش، بلجيكا، بلغاريا، كندا، تشاد، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، مصر، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوسوفو، لاتفيا، لبنان، لوكسمبورج، المكسيك، المغرب، هولندا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، النرويج، فلسطين، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، صربيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، روسيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوروجواي.

وعلى مستوى العروض الأولى، أعلن المهرجان تقديم 17 فيلمًا في عروضها العالمية الأولى، بما يعني أن جمهور مهرجان القاهرة سيكون أول من يشاهد هذه الأعمال في العالم، إلى جانب 5 أفلام تقدم عروضها الدولية الأولى خارج بلدان إنتاجها، و87 فيلمًا تُعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبذلك يصل إجمالي العروض المصنفة ضمن فئات العرض الأول الثلاث إلى 109 عروض، وهو ما يعكس أهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي محطةً لعرض أحدث الإنتاجات السينمائية، ودوره في تقديم تجارب جديدة للجمهور المصري والعربي، وتعزيز حضوره ضمن خريطة المهرجانات التي تحظى بثقة صناع السينما وشركات الإنتاج والتوزيع الدولية.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في الدورة التي تحتفي بمرور خمسين عامًا على تأسيس المهرجان، حيث تتواصل جهود تطوير مسابقاته وأقسامه وبرامجه المتخصصة، وتوسيع مساحة مشاركة السينمائيين الشباب، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، في امتداد لدوره الثقافي والفني الذي بدأ عام 1976، وأسهم على مدار خمسة عقود في تعزيز التواصل بين السينما المصرية والعربية والعالمية.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ويحظى باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) ضمن المهرجانات الدولية التنافسية. 

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

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