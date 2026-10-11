منهم فيلم أرتو.. مهرجان القاهرة يعلن أعمال مسابقة “كايرو إكس آر”

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أعمال مسابقة كايرو إكس آر (Cairo’s XR) في دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 11 أكتوبر.

أفلام مسابقة كايرو إكس آر

وتضم مسابقة كايرو إكس آر، المخصصة للأعمال والتجارب الغامرة التي توظف تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط والوسائط التفاعلية، 7 أعمال حتى الآن، هي:

• أرتو | عبد الرحمن سيساكو | فرنسا | ٢٠٢٦ | ٢٧ د

• ذكريات مدفونة: ٨ شارع المنتزه | استوديو يو بي آر | مصر | ٢٠٢٦ | ١٥ د

• هوية الإنسان | محمد العربي | مصر | ٢٠٢٦ | ٥ د

• الاندفاع | أناجرام | المملكة المتحدة | ٢٠٢٤ | ٤٠ د

• سرب الطيور | باتريسيا بيرجيرون | كندا | ٢٠٢٣ | ١٩ د

• رحلة إلى القمر | دانييلا فايس | النمسا | ٢٠٢٣

• ماء مالح | جاياتري باراميسواران، فيليكس جيدتكه | الولايات المتحدة، ألمانيا | ٢٠٢٦ | ٢٥ د

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.