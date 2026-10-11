مهرجان القاهرة السينمائي يعلن لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية في دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 11 أكتوبر.

وتضم اللجنة حتى الآن مديرة التصوير فريدة مرزوق (تونس/فرنسا)، والمونتيرة هبة عثمان (مصر)، في تشكيل يجمع بين خبرات فنية متنوعة في مجالات صناعة السينما، على أن يُعلن المهرجان بقية أعضاء اللجنة عقب استكمال تشكيلها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ويحظى باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) ضمن المهرجانات الدولية التنافسية. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.