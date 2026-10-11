منهم السماء والأرض.. مهرجان القاهرة يعلن أفلام مسابقة آفاق السينما العربية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام مسابقة آفاق السينما العربية في دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد ظهر اليوم 11 أكتوبر في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

ويضم برنامج مسابقة آفاق السينما العربية 7 أفلام حتى الآن، هي:

• البصير | علي طوفان الفتلاوي | سويسرا، العراق، قطر | ٢٠٢٦ | ١٢٠ د

• السماء والأرض | ميا بندريميا | الجزائر، فرنسا، قطر | ٢٠٢٦ | ٨٨ د

• المراعي الصيفية | نائل خليفي، ليزا ديبوش | بلجيكا، فرنسا | ٢٠٢٦ | ٦٥ د

• يوم الغضب: حكايات من طرابلس | رانية الرافعي | لبنان، السعودية، قطر | ٢٠٢٦ | ١٢٠ د

• وراء الشمس | عزيز شناوي | تونس، السعودية | ٢٠٢٦ | ٨٠ د

• حتى الفجر | محمد زين الدين | المغرب، إيطاليا | ٢٠٢٦ | ٨٥ د

• بنتك | سارة الشاذلي | مصر، بلجيكا | ٢٠٢٦ | ٦٠ د

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.