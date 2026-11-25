كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف إدارة النادي الأهلي من تولي سامي قمصان القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الإدارة ترى أن المدرب ضحى باستقراره الفني من أجل تلبية نداء النادي، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.

وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، إن إدارة الأهلي ترى أن سامي قمصان قدم تضحية بقبوله تولي منصب المدير الفني بشكل مؤقت، على أن يعود بعد ذلك للعمل مدربًا مساعدًا ضمن الجهاز الفني الجديد، حال التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق.

وأوضح شوبير أن قمصان كان يتولى القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب، وقدم معه مستويات جيدة، وكان مستقرًا في تجربته، لكنه وافق في النهاية على العودة للأهلي وتولي المسؤولية الفنية خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي ترى ضرورة تقدير جماهير النادي لموقف سامي قمصان، بعدما وافق على تولي المهمة المؤقتة، رغم أنه كان يشغل منصب المدير الفني، ومن المنتظر أن يعود إلى منصب المدرب المساعد بمجرد التعاقد مع مدرب أجنبي.

ويأتي ذلك بعدما بدأ الأهلي مرحلة جديدة داخل فريق الكرة الأول، بتكليف سامي قمصان بتولي القيادة الفنية، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يقود سامي قمصان الأهلي أمام أول أغسطس الأنجولي في بطولة الكونفدرالية، في أولى مبارياته مع الفريق الأحمر كمدير فني.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل تحقيق بداية إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل المواجهات المقبلة.