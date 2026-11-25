كشفت صحيفة "ذا هيرالد" الاسكتلندية أن نادي سلتيك يدرس التقدم بعرض جديد للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للصحيفة الأسكتلندية فإن النادي الاسكتلندي يواصل اهتمامه بضم اللاعب، مع دراسة إمكانية تقديم عرض جديد لإقناع الأهلي بالتخلي عن خدماته خلال الميركاتو الشتوي.

ويُعد إمام عاشور أحد العناصر المهمة في صفوف الأهلي، وهو ما قد يجعل المفاوضات بشأن رحيله محل اهتمام خلال الفترة المقبلة، حال تحرك سلتيك بشكل رسمي لحسم الصفقة.

ولم يُعلن حتى الآن عن تقديم عرض رسمي جديد من جانب النادي الاسكتلندي.