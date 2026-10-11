مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن أفلام البانوراما الدولية في دورته الـ47

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام البانوراما الدولية في دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 11 أكتوبر في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

ويضم برنامج البانوراما الدولية 13 فيلمًا، هي:

• الكلاب الميتة لا تعض | نوري جيهان أوزدوجان | تركيا | ٢٠٢٦ | ١٠٥ د

• إقامة سعيدة | دومينيك لوخر | سويسرا، فرنسا، الفلبين | ٢٠٢٦ | ٩٩ د

• توقعات منخفضة | إيفيند لاندسفيك | الدنمارك، النرويج | ٢٠٢٦ | ١٠٥ د

• الأم الساحرة | مينوس باباس | قبرص، مقدونيا الشمالية، الولايات المتحدة | ٢٠٢٦ | ١٠٤ د

• لا رجال صالحون | شهربانو سادات | ألمانيا، فرنسا، النرويج، الدنمارك، أفغانستان | ٢٠٢٦ | ١٠٣ د

• الخلاص | توم نيكول | المملكة المتحدة | ٢٠٢٦ | ٩٠ د

• عار ومال | فيسار مورينا | ألمانيا، كوسوفو، سلوفينيا، ألبانيا، مقدونيا الشمالية، بلجيكا | ٢٠٢٦ | ١٢٩ د

• الاكتشاف | سابين جرونيفيجن | هولندا، إندونيسيا | ٢٠٢٦ | ٨٩ د

• العائلة الكبرى | ماتياس ماير | المكسيك، إيطاليا | ٢٠٢٦ | ٨٥ د

• النمر قادم | فان تشاو | الصين | ٢٠٢٦ | ٩٠ د

• ما يقودنا إليك | خليل شرتي | فرنسا | ٢٠٢٦ | ٩٦ د

• تحيا كارمن | سيباستيان لودينباخ | فرنسا | ٢٠٢٦ | ٩٠ د

• مربي الفراشة | كانتيمير بالاجوف | فرنسا، ألمانيا، بلجيكا | ٢٠٢٦ | ١٠٢ د

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.