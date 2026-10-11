مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُعلن لجنة تحكيم المسابقة الدولية في دورته الـ47

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية في دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد ظهر اليوم 11 أكتوبر 2026 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

يرأس اللجنة المخرج والكاتب والمنتج نبيل عيوش (المغرب/فرنسا)، وتضم في عضويتها المخرج وكاتب السيناريو أمير فخر الدين (سوريا/ألمانيا)، ومهندس الصوت بول ديفيز (بريطانيا)، والممثلة والمنتجة فان بينجبينج (الصين)، والمخرجة لورا فونديل (بلجيكا).

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. تأسس عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفي هذا العام بخمسين عامًا من تقديم التجارب السينمائية المتنوعة، ودعم الحوار بين صنّاع الأفلام وجمهورها.