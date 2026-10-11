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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن تفاصيل النسخة الثانية من برنامج «الموجة الجديدة»

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفاصيل النسخة الثانية من برنامج «الموجة الجديدة»، بالتعاون مع مؤسسة دروسس والمجلس الثقافي البريطاني، ضمن فعاليات دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 11 أكتوبر في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

واستقبل البرنامج هذا العام أكثر من 850 طلب مشاركة من صنّاع الأفلام الشباب المصريين والعرب المقيمين في مصر، لاختيار 100 مشارك يخوضون تجربة تدريبية ومهنية مكثفة تمتد ستة أيام خلال المهرجان، بهدف دعم المواهب الجديدة وتأهيل جيل من السينمائيين الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف عن قرب على مختلف جوانب صناعة السينما.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

وجاءت طلبات المشاركة استجابة لدعوة مفتوحة وجهها المهرجان إلى المؤسسات التعليمية السينمائية، والورش المستقلة، والمساحات الثقافية، وطلاب وعشاق السينما في مختلف محافظات مصر، في إطار سعي البرنامج إلى توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرص أمام المواهب الشابة من خلفيات وتجارب متنوعة.

ويستهدف برنامج «الموجة الجديدة» طلاب السينما، والسينمائيين في بداية مسيرتهم، والمحترفين الصاعدين في مجالات الفنون والإعلام المهتمين بمختلف تخصصات الصناعة، إلى جانب المبتدئين وعشاق السينما الراغبين في اكتشاف مجالاتها والانطلاق نحو مستقبل مهني فيها.

ويتيح البرنامج للمشاركين حضور عروض المهرجان وفعاليات سوقه، والمشاركة في مجموعة من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المصممة خصيصًا لهم، ويقدمها خبراء ومتخصصون بارزون في صناعة السينما والفنون. كما يوفر فرصًا للتواصل المباشر وتبادل الخبرات مع سينمائيين ومحترفين من مصر ومختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين وتوسيع شبكات علاقاتهم المهنية.

وتأتي النسخة الثانية من «الموجة الجديدة» امتدادًا لجهود مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، وتعزيز دوره منصةً للتعليم والتدريب والتواصل المهني، إلى جانب دوره في عرض الأفلام والاحتفاء بالتجارب السينمائية المتنوعة.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

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