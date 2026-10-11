‎البرّانية وورشة يشاركان بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي

يشارك فيلمي «البرّانية» للمخرجة أشجان الهمص و«ورشة» للمخرج نديم تابت في المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يقدّم الفيلمان ععرضهما العربي الأول. وتتولى MAD World المبيعات العالمية للفيلمين، فيما تتولى MADSolutions توزيع «البرّانية» في المنطقة، وتتولى Film Clinic IndieDistribution توزيع «ورشة» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيلم البرّانية

«البرّانية» فيلم من تأليف أشجان الهمص ورولوف-يان مينيبور، وبطولة ريمعامر. تدور أحداثه حول أمل، التي تعيش مع عائلتها في قرية البرّانية. تتبدلحياتها حين يُعرض على الأسرة بيع أرضها، فيما تجد أمل، وهي حامل، نفسهاممزقة بين الحياة التي تعرفها واحتمال حياة جديدة في المدينة. الفيلم من إنتاجBALDR Film، وبمشاركة Seera Films وCZAR Film في الإنتاجالمشترك. شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي.

أما «ورشة»، فهو فيلم تشويق خارق للطبيعة من تأليف وإخراج نديم تابت، وشارك في تأليفه أنطوان واكد وجمال بلماحي. تدور أحداثه حول طارق، شابسوري انشق عن الجيش ويعمل في موقع بناء وسط غابة قرب قرية لبنانية. تتصاعد التوترات بين العمال السوريين وأهالي القرية، على خلفية تاريخالاحتلال العسكري السوري للبنان في تسعينيات القرن الماضي. ومع وقوعأحداث غريبة وخطيرة في مبنى قديم يتولى العمال ترميمه، يرى طارق طيفامرأة غامضة ويعتقد أن الموقع مسكون.

الفيلم من إنتاج جورج شقير وإيلي الصعيبي، وبمشاركة شركات AbboutProductions وClandestino Films وAndolfi في الإنتاج المشترك. وبطولةزياد جلاد ومارلين نعمان ومو لطوف وزياد صيبع. شهد عرضه العالمي الأولفي مهرجان Beyond Fest بالولايات المتحدة، وفاز بجائزتين ضمن برنامجFinal Cut في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. تتولى MAD Worldمبيعاته العالمية، فيما تتولى Film Clinic Indie Distribution توزيعه فيالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.