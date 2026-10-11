مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن أفلام مسابقة أسبوع النقاد في دورته الـ47

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام مسابقة أسبوع النقاد الدولية في دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد ظهر اليوم 11 أكتوبر.

ويضم برنامج مسابقة أسبوع النقاد الدولية 6 أفلام حتى الآن، هي:

• قبل شروق الشمس | أزامات شارجين | كازاخستان | ٢٠٢٦ | ١٠٣ د

• ملائكة راقصة | فيريت كيليتش | تركيا، كرواتيا | ٢٠٢٦ | ١٢٨ د

• الفتى النووي | يورين مولتر | هولندا | ٢٠٢٦ | ٧٨ د

• الفتاة الكفيفة والفيل | اشتياك أحمد زيهاد | بنجلاديش، ألمانيا | ٢٠٢٦ | ٨٠ د

• الهنجر الأحمر | خوان بابلو سالاتو | تشيلي، الأرجنتين، إيطاليا | ٢٠٢٦ | ٨١ د

• قطار النهر | لورينزو فيرو، لوكاس إيه. فينيالي | الأرجنتين | ٢٠٢٦ | ٧٥ د

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.