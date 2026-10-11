منهم مدى الحياة.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن أفلام العروض الخاصة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام العروض الخاصة في دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 11 أكتوبر في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

ويضم برنامج العروض الخاصة 11 فيلمًا

افلام العروض الخاصة

• ديلو: سينما بلا قيود | ميشيل لا فو | كندا | ٢٠٢٥ | ٩٩ د

• مدى الحياة | أحمد سيفين | تركيا، فلسطين | ٢٠٢٦ | ٨٨ د

• حنين للوطن | تايكيونج تانيا إن وول سورنسن | الدنمارك | ٢٠٢٦ | ٨٣ د

• لوف | عزيز زرومبا | كندا | ٢٠٢٦ | ١٠٩ د

• صناعة ماري أنطوانيت | إليانور كوبولا | الولايات المتحدة | ٢٠٢٦ | ٨٦ د

• نيبستر | سونيفا إير تانجفيك كفيوم | السويد | ٢٠٢٦ | ٧٨ د

• سيفدا | أفق إمير أوجلو | سويسرا، بلجيكا، تركيا | ٢٠٢٦ | ١٠١ د

• الصيادة | سوزان أندروز كوريا | المكسيك، الولايات المتحدة | ٢٠٢٦ | ٩١ د

• الأسد من خلفي | تونيا ميشيالي | قبرص، لوكسمبورج، اليونان | ٢٠٢٦ | ١٠٦ د

• الشبيه | نهال القوصي | مصر | ٢٠٢٦ | ١٠٦ د

• فيتوريو دي سيكا: مخرج الحياة | فرانشيسكو زيبيل | إيطاليا | ٢٠٢٦ | ١٠٠ د

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.