مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن أفلام عروض منتصف الليل وعروض منتصف الليل الكلاسيكية في دورته الـ47

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام عروض منتصف الليل وعروض منتصف الليل الكلاسيكية في دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 11 أكتوبر.

ويضم البرنامج 6 أفلام، موزعة على قسمين لعروض منتصف الليل وعروض منتصف الليل الكلاسيكية، بما يتيح للجمهور اكتشاف تجارب سينمائية معاصرة، إلى جانب استعادة أعمال بارزة من تاريخ السينما العالمية.

أولًا: عروض منتصف الليل

يضم قسم عروض منتصف الليل 4 أفلام، هي:

• جلد الطبل | خواكين كامبري | الأرجنتين | ٢٠٢٦ | ٨٢ د

• حبيبي | جيوم نيكلو | فرنسا | ٢٠٢٦ | ١١٣ د

• حفلة عيد الميلاد | ليا ميسيو | فرنسا | ٢٠٢٦ | ١٠٣ د

• جحيم العابرين | هناء العمير | السعودية | ٢٠٢٦ | ٩٠ د

ثانيًا: عروض منتصف الليل الكلاسيكية

يضم قسم عروض منتصف الليل الكلاسيكية فيلمين، هما:

• القطط البشرية | جاك تورنير | الولايات المتحدة | ١٩٤٢ | ٧٦ د

• الطريق المفقود | ديفيد لينش | فرنسا، الولايات المتحدة | ١٩٩٧ | ١٣٥ د

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.