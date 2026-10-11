تعرف على لجنة تحكيم ومسابقة الافلام القصيرة بمهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد ظهر اليوم 11 أكتوبر.

ويضم برنامج مسابقة الأفلام القصيرة 24 فيلمًا، وهي:

• خيوط رقيقة | صابرين خوري | فلسطين، هولندا | ٢٠٢٦ | ١٧ د

• كلمة ثناء مستحيلة | أرتورو سبانو | الأرجنتين، إيطاليا | ٢٠٢٦ | ١٥ د

• القضية رقم. | باتريشيا بولكوفسكا | بولندا | ٢٠٢٦ | ٢٠ د

• طريق مسدود! | كلايد جيتس، جابرييل سانسون | بلجيكا، فرنسا | ٢٠٢٦ | ١٨ د

• كيف تصطاد فراشة | كيريكو ميكانيكوس | هولندا | ٢٠٢٦ | ٢٦ د

• إيميشكي | يزا نويكا | كندا، المغرب | ٢٠٢٦ | ١٥ د

• فراشة لطيفة | فيروز حسن | فلسطين | ٢٠٢٦ | ٢١ د

• الصباح الباكر | سباستيان لوخو | المملكة المتحدة، تركيا، غواتيمالا | ٢٠٢٦ | ٢٠ د

• يومي الأول في الصيف (أنجيلو أزورو) | توماسو أكواروني | إيطاليا | ٢٠٢٦ | ٢١ د

• توقيت شتوي | زينة رامي | مصر | ٢٠٢٦ | ١٥ د

• أسرارنا | لينتي ليانج | الولايات المتحدة الأمريكية، الصين | ٢٠٢٦ | ١٥ د

• البطريق | كاسبار يانسيس | إستونيا | ٢٠٢٦ | ١٥ د

• ذاب اشتياقاً قلبي | يمنى مروان | لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية | ٢٠٢٦ | ١٧ د

• سباحة الشقيقتين | لولا ديجوف | فرنسا | ٢٠٢٦ | ١٥ د

• النقالة | تيبو فوكونيه | فرنسا | ٢٠٢٦ | ١٧ د

• أربعتاشر | سامح علاء، روبن فوترز | فرنسا، بلجيكا، مصر | ٢٠٢٦ | ١٤ د

• الكاذبون | إدواردو براون كوستا | الأرجنتين | ٢٠٢٦ | ٢٠ د

• انسياب | يونا شلوسر | ألمانيا | ٢٠٢٦ | ٢٣ د

• العم فيلمي | نازجول كاشاني | ألمانيا | ٢٠٢٦ | ١٤ د

• كنا هنا | براناف باسين | الهند | ٢٠٢٦ | ١٠ د

• ثانية واحدة | نادين البنهاوي | مصر، فرنسا | ٢٠٢٦ | ١٢ د

• بيردي | بريز أوديجي بيج | نيجيريا | ٢٠٢٦ | ٢٠ د

• ثمانية جدران وبابان | مياوتشون تشانج | الولايات المتحدة، الصين | ٢٠٢٦ | ٢٣ د

• نقطة بيضا | عمرو عابد | مصر، إسبانيا | ٢٠٢٦ | ١٥ د

لجنة تحكيم الافلام القصيرة

كما أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.

وتضم اللجنة المخرج حسن هادي (العراق)، والمخرجة وكاتبة السيناريو ستيفاني كولك (هولندا)، والممثل علي قاسم (مصر).

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.