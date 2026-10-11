مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن برنامج أفلام بانوراما الفيلم المصري القصير

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام بانوراما الفيلم المصري القصير في دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 11 أكتوبر في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

ويضم برنامج بانوراما الفيلم المصري القصير 5 أفلام حتى الآن، تُعرض جميعها للمرة الأولى عالميًا ضمن فعاليات المهرجان، وهي:

• فسحة ماما | ماريان حنا، كريستين حنا | مصر | ٢٠٢٦ | ١٦ د

• مشوار صغير | محمد صقر | مصر | ٢٠٢٦ | ٢١ د

• عطلة في تيبليتسه | بيشوي قلادة | مصر | ٢٠٢٦ | ٢٥ د

• سيبيرن | إيمان الطوخي | مصر | ٢٠٢٦

• شكرًا، باي، بحبك | زينة بلاسي | مصر | ٢٠٢٦ | ١٣ د

ويأتي برنامج بانوراما الفيلم المصري القصير في إطار اهتمام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدعم السينما المصرية وإبراز تجارب صناعها، وإتاحة مساحة لعرض أعمال سينمائية متنوعة تعكس رؤى وأساليب فنية مختلفة، وتسهم في اكتشاف المواهب الجديدة وتعزيز حضور الفيلم المصري القصير أمام الجمهور والنقاد والمتخصصين في صناعة السينما.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ويحظى باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) ضمن المهرجانات الدولية التنافسية. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.