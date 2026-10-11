منهم فيلم «وحش رقيق» .. مهرجان القاهرة يعلن أفلام القسم الرسمي - خارج المسابقة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام القسم الرسمي - خارج المسابقة في دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 11 أكتوبر.

ويضم برنامج القسم الرسمي - خارج المسابقة 17 فيلمًا حتى الآن.

الأفلام المشاركة

برونيلو: الرؤية النبيلة | جوزيبي تورناتوري | إيطاليا | ٢٠٢٦ | ١٢٠ د

الأميرة في جلد الحمار | كريستوبال ليون، خواكين كوسينا | تشيلي، فرنسا، أوروغواي، هولندا، ألمانيا | ٢٠٢٦ | ٩٠ د

وحش رقيق | ماري كرويتزر | النمسا، ألمانيا، فرنسا، السويد | ٢٠٢٦ | ١١٤ د

أنا أؤدي روكي | بيتر فاريلي | الولايات المتحدة | ٢٠٢٦ | ١٢٨ د

البؤساء | فريد كافاييه | فرنسا، بلجيكا | ٢٠٢٦ | ١٨٠ د

نظرة للوراء | هيروكازو كوريدا | اليابان | ٢٠٢٦ | ١٠٠ د

المينوتور | أندري زفياجنسيف | فرنسا، المملكة المتحدة، لاتفيا | ٢٠٢٦ | ١٣٥ د

نينا روزا | جينيفيف دولود-دي سيل | كندا، إيطاليا، بلغاريا، بلجيكا | ٢٠٢٦ | ١٠٣ د

أشياء جميلة لتأملها | إيفان أوستروتشوفسكي | جمهورية سلوفاكيا، جمهورية التشيك، المجر | ٢٠٢٦ | ٨٨ د

الخلاص | أمين ألبير | تركيا، فرنسا، هولندا، اليونان، السويد، السعودية | ٢٠٢٦ | ١٢٠ د

خروف في الصندوق | هيروكازو كوريدا | اليابان | ٢٠٢٦ | ١٢٦ د

أخت أخ غطاء بالوعة | ميلتشو مانتشيفسكي | مقدونيا الشمالية، بلغاريا، صربيا، ألبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا | ٢٠٢٦ | ١١٥ د

سومسوم: ليلة النجوم | محمد صالح هارون | فرنسا، تشاد | ٢٠٢٦ | ١٠١ د

المحبوب | رودريجو سوروجويان | إسبانيا، فرنسا | ٢٠٢٦ | ١٣٥ د

يوميات خادمة | رادو جود | فرنسا، رومانيا | ٢٠٢٦ | ٩٤ د

المغامرة الموعودة | فاليسكا جريسيباخ | ألمانيا | ٢٠٢٦ | ١٦٢ د

وحيد في المدينة | تيتزا كوفي، راينر فريميل | النمسا | ٢٠٢٦ | ٨٦ د

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.