عائشة بن أحمد تخوض سباق دراما رمضان 2027 بمسلسل ونس

تشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «ونس»، الذي يجمعها بالفنان أحمد داود في بطولة دراما اجتماعية تشويقية من 15 حلقة.

وتجسد عائشة بن أحمد وأحمد داود خلال الأحداث شخصيتي محاميين، بينما يشارك في بطولة العمل وفاء عامر، وكمال أبو رية، ومحمد لطفي.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد محسن، في أولى تجاربه الإخراجية.

يأتي «ونس» ضمن الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق، على أن يُكشف عن مزيد من تفاصيل الشخصيات والقصة مع تقدم التحضيرات للعمل.

عن عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد ممثلة تونسية، بدأت مشوارها الفني في تونس، ثم واصلت مسيرتها في مصر وقدمت أعمالًا في السينما والدراما التلفزيونية. ومن أبرز مشاركاتها «الخلية»، و«نسر الصعيد»، و«لعبة نيوتن»، و«دون سابق إنذار»، و«الغاوي». وتشارك في «ونس» بعد محطات متنوعة رسخت حضورها لدى الجمهور المصري والعربي.