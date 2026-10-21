ياسمينا العبد لـ«صدى البلد »: «ولا كان على بالي» تجربة مختلفة.. وسعيدة بنجاح أغنية «اتنين مجانين» مع تامر حسني | خاص

كشفت الفنانة ياسمينا العبد، في لقاء خاص لموقع «صدي البلد» الإخباري، عن تفاصيل تجربتها في فيلم «ولا كان على البال »، معربة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل، الذي وصفته بأنه تجربة مميزة ومختلفة، مؤكدة أنها أحبت الفيلم منذ قراءتها للسيناريو، خاصة أن أحداثه تجمع بين الرومانسية والكوميديا، إلى جانب تصويره في مدينة الأقصر، التي تعد واحدة من أبرز المدن المصرية التي تتمتع بسحر خاص ومقومات سياحية وتاريخية فريدة.

وتحدثت ياسمينا العبد عن كواليس مشاركتها في الفيلم، وأبرز التجارب الفنية التي خاضتها خلال الفترة الأخيرة، كما أعربت عن سعادتها بردود فعل الجمهور على أغنيتها «اتنين مجانين» مع الفنان تامر حسني، ونجاح مسلسل «50 50»، إلى جانب حماسها لتجربتها السينمائية الجديدة في فيلم الرعب «ممسوس»، مؤكدة أن الاجتهاد والسعي هما الأساس في رحلة النجاح، وأن التوفيق في النهاية يأتي من الله.

ياسمينا العبد: «ولا كان على بالي» تجربة رومانسية كوميدية مختلفة

وعن مشاركتها في فيلم «ولا كان على بالي»، أكدت ياسمينا العبد أنها تحمست للعمل منذ اللحظة الأولى التي قرأت فيها السيناريو، مشيرة إلى أنها شعرت بأن الفيلم يقدم تجربة مختلفة ومميزة، تجمع بين الكوميديا والرومانسية، وهو ما جعلها تشعر بسعادة كبيرة تجاه المشاركة فيه.

وأوضحت أن من أكثر الأمور التي أسعدتها في التجربة تصوير الفيلم بمدينة الأقصر، لما تتمتع به من جمال وطبيعة مميزة ومعالم تاريخية تعكس عظمة الحضارة المصرية، مشيرة إلى أن التصوير هناك يمنح الجمهور فرصة لمشاهدة جانب من جمال مصر، والتعرف على ما تتمتع به من أماكن استثنائية.

وأضافت أنها تتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه، وأن تكون التجربة عند حسن ظن المشاهدين، خاصة أنها ترى أن العمل يحمل طابعًا مختلفًا ويقدم حالة فنية مميزة.

ياسمينا العبد عن «اتنين مجانين»: سعيدة بالعمل مع تامر حسني

وعن نجاح أغنيتها «اتنين مجانين» مع النجم تامر حسني، أعربت ياسمينا العبد عن سعادتها الكبيرة بالتعاون معه، مؤكدة أن مشاركته تمثل إضافة مهمة للعمل، وأن الغناء معه كان تجربة أسعدتها على المستوى الفني والشخصي.

وأشارت إلى أنها تحب تامر حسني كثيرًا، ولذلك كانت سعيدة للغاية بهذه المشاركة، خاصة أنها سبق أن عملت معه منذ أن كانت صغيرة، وهو ما جعل التعاون بينهما يحمل لها مكانة خاصة.

وأكدت ياسمينا العبد أن العمل مع تامر حسني يمثل تجربة مميزة بالنسبة لها، نظرًا لما يضيفه من قيمة وحضور للعمل، معربة عن امتنانها لهذه الفرصة التي أتاحت لها المشاركة معه مجددًا.

كما تحدثت عن ردود فعل الجمهور على الأغنية، مؤكدة أنها سعيدة بالتفاعل الكبير معها، وأن استقبال الجمهور للعمل يمثل مصدر سعادة لها، خاصة أن تفاعل المشاهدين مع الأغنية يمنحها شعورًا إيجابيًا

تقديم مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة.. أبرز ما لم يكن على بال ياسمين العبد

وعن أبرز الأمور التي حدثت في حياتها ولم تكن تتوقعها، أوضحت ياسمينا العبد أن تقديمها مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة كان من بين التجارب التي لم تكن تتخيل حدوثها، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأمور التي شهدتها حياتها خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في عام 2026، وجاءت بصورة لم تكن تتوقعها و في حياتها بشكل عام

وأكدت أن السنوات الأخيرة حملت لها العديد من التجارب على المستويين الشخصي والفني، وهو ما جعلها تشعر بالامتنان لما وصلت إليه، وتتطلع إلى خوض المزيد من التجارب المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه التجارب حالة من التنوع في مسيرتها الفنية، بين التمثيل والغناء والمشاركة في الفعاليات الفنية الكبرى، بما يمنحها فرصًا جديدة لاكتساب الخبرات وتوسيع دائرة أعمالها.

ياسمينا العبد عن فيديوهات طفولتها: أعمل على نفسي منذ الصغر والنجاح من عند ربنا

وعن تفاعل الجمهور مع الصور والفيديوهات التي توثق مراحل مختلفة من طفولتها، أوضحت ياسمينا العبد أنها تعمل في المجال الفني منذ أن كانت صغيرة، وأنها اعتادت منذ طفولتها على التصوير والعمل على تطوير نفسها، وهو ما جعل هذه الفيديوهات والصور تعكس جانبًا من رحلتها الطويلة مع الفن.

وأشارت إلى أنها تحرص دائمًا على الاجتهاد والعمل على نفسها، وتسعى إلى تطوير قدراتها والاستفادة من كل تجربة تمر بها، مؤكدة أنها تؤمن بأهمية السعي المستمر، مع ترك النتائج والتوفيق لله سبحانه وتعالى.

وأضافت أن الإنسان عليه أن يبذل أقصى ما لديه من جهد، وأن يعمل بإخلاص واجتهاد من أجل تحقيق أهدافه، بينما يظل النجاح والتوفيق من عند الله، قائلة إن أهم شيء هو السعي والاستمرار في العمل.

وتحمل كلمات ياسمينا العبد رسالة تعكس فلسفتها في التعامل مع مشوارها الفني، إذ ترى أن النجاح لا يأتي من دون تعب أو اجتهاد، وأن الاستمرار في التعلم والعمل على تطوير الذات يمثلان جزءًا أساسيًا من الوصول إلى الأهداف.

ياسمينا العبد تحتفل بنجاح مسلسل «50 50» وتفاعل الجمهور

وعن نجاح مسلسل «50 50» وتصدره قوائم الترند، أعربت ياسمينا العبد عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على المسلسل، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة كوميدية مميزة بالنسبة لها، وأنها سعيدة بالتفاعل الذي حققه بين المشاهدين.

وأوضحت أن سعادتها لم تقتصر على نجاح المسلسل بشكل عام، بل امتدت إلى تفاعل الجمهور مع الشخصيات التي ظهرت خلال الأحداث، وكذلك الإفيهات والنكات التي قدمتها ضمن العمل.

وأشارت إلى أن رؤية الجمهور يتفاعل مع تفاصيل الشخصيات والمواقف الكوميدية التي يتضمنها المسلسل تمثل أمرًا يسعدها كثيرًا، خاصة أن نجاح الأعمال الكوميدية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الممثلين على الوصول إلى المشاهدين وإضحاكهم وترك أثر لديهم.

وأكدت أن تجربة «50 50» كانت من التجارب المميزة التي تعتز بها، معربة عن تقديرها لكل ردود الفعل التي تلقتها من الجمهور، ومتمنية استمرار هذا التفاعل الإيجابي مع أعمالها المقبلة.

ياسمينا العبد تتحمس لفيلم «ممسوس»: تجربة رعب جديدة

كشفت ياسمينا العبد عن حماسها لفيلم «ممسوس»، الذي ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب، مؤكدة أنها متحمسة الي هذه التجربة المختلفة.

وأعربت عن حماسها إلى العمل ، خاصة أن أفلام الرعب تمثل لونًا فنيًا مختلفًا



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