برلمانية: نحتاج بيئة تشريعية جاذبة لتعزيز آليات التمويل المُبتكر

ثمّنت النائبة بثينة ابو زيد، عضو مجلس النواب، جهود الدولة في التوسع في آليات التمويل المبتكرة، لافتة إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن الشفافية والحوكمة في إدارة الأدوات.



دعم قدرة الاقتصاد المصري

وأكدت "أبو زيد" في تصريحاتها أن نجاح استراتيجية التمويل المبتكر يتطلب تكاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، إلى جانب توفير بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة وتنويع موارده التمويلية.

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات «حوار أهداف التنمية المستدامة» الذي انعقد بالعاصمة الإسبانية «مدريد»، ونظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الحكومة الإسبانية.

وخلال مشاركته، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءات مكثفة مع مسئولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، كما شارك في جلسات وفعاليات نقاشية رفيعة المستوى لاستعراض جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، ووضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.