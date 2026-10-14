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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط يبحث مع المديرة المنتدبة للبنك الدولي تطورات استحداث آليات تمويل مبتكرة بالعملة المحلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع السيدة أنشولا كانت، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين لمجموعة البنك الدولي، وذلك لبحث آفاق التعاون وتعزيز الشراكة التنموية.

وذلك  على هامش مشاركته في الفعاليات المكثفة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة التايلاندية "بانكوك".

مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا تطور قدرته على استيعاب الصدمات وتحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

كما وضع د. رستم أمام الإدارة العليا للبنك الدولي الملامح الرئيسة لـ "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، الذي تعكف الحكومة المصرية على صياغته حاليًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبناء على المكتسبات التي حققتها الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار والإنتاج.

آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول الخطوات التنفيذية لـ "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية" الجاري تطويرها بالشراكة مع البنك الدولي. وشدد الدكتور أحمد رستم على الأهمية والأولوية لهذه الآلية، موضحًا أنها تمثل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير حلول تمويلية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تفعيل هذه الآلية يستهدف بشكل مباشر تقليص مخاطر الاستثمار أمام القطاع الخاص، مما يساهم بفاعلية في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتخفيف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة، ويدعم استدامة مشروعات البنية التحتية.

الاقتصاد المصري البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي البنك الدولي التخطيط التنمية الاقتصادية

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