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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العوضي: التمويل المبتكر والشراكة مع القطاع الخاص ركيزتا التنمية المستدامة

اللواء أ. ح. أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن
اللواء أ. ح. أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استهل اللواء أ. ح. أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، كلمته أمام مجلس الشيوخ برفع أسمى آيات التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 53 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة. ووصف العوضي هذا اليوم بأنه "معجزة بكل المقاييس" عكست عبقرية التخطيط وروعة الأداء العسكري المصري، مؤكداً أنها ستظل ذكرى خالدة تبرهن على عزة وكرامة الدولة المصرية، موجهاً تحية إجلال لشهداء الوطن ولجيل أكتوبر من القادة والجنود، ولروح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأشار العوضي إلى أن الجلسة تأتي في توقيت هام عقب "منتدى مصر ٢٠٢٦" الذي عُقد تحت شعار (نظرة اليوم ورؤية الغد)، والذي استعرض الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية على مدار 12 عاماً (منذ 2014) لبناء الجمهورية الجديدة. وأوضح أن هذه الجهود شملت كافة القطاعات ووضعت الأسس المتينة لرؤية مصر 2030، مشيداً بالبنية الأساسية القوية التي تم إنجازها لتكون حجر الزاوية في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.

وفي سياق مناقشة القضايا الاقتصادية المحورية، رحب اللواء أحمد العوضي بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، مثمناً طلبات المناقشة التي ركزت على ملفات التنمية والاستثمار. وشدد العوضي على ضرورة تطوير دور "بنك الاستثمار القومي" ليكون ذراعاً استثمارياً فاعلاً يسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة، وإعادة توجيه الاستكوك السيادية، وعقود المشاركة مع القطاع الخاص، وأدوات التمويل غير المصرفي، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وضمان استمرارية واستدامة المشروعات القومية الكبرى.

واختتم اللواء أحمد العوضي كلمته بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ ينظر إلى هذه النقاشات باعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز التكامل بين خطة الدولة وطاقات القطاع الخاص. وشدد على أن الهدف الأسمى هو بناء مستقبل اقتصادي يتسم بالتنافسية والاستدامة، بما يلبي طموحات الشعب المصري ويستكمل مسيرة التنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي لقوات المسلحة

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