رئيس مجلس الشيوخ يتلقى رسالة من نظيره اليمني لتأييد موقف الرئيس السيسي بشأن الدفاع عن أمن السعودية

أكد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن استقرار الأشقاء في الخليج العربي شأن يخص مصر في صميم أمنها القومي، مشددا على أن وقوف مصر إلى جوار دول الخليج ليس موقفا طارئا تمليه اللحظة، وإنما امتداد طبيعي لأمن قومي عربي مشترك تؤمن به مصر عن عقيدة وتنهض به عن مسؤولية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن المجلس تلقى كتابا من الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية، باسمـه ونيابة عن هيئة رئاسة المجلس وأعضائه، أعرب فيه عن ترحيب مجلس الشورى اليمني وتأييده لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من مشاركة مصر في الدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، باعتباره أمنا مصريا وأمنا قوميا عربيا.

وأضاف أن رئيس مجلس الشورى اليمني أكد أن هذا الموقف يجسد عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة، ويأتي التزاما بمعاهدة الدفاع العربي المشترك، في استجابة قومية مسؤولة تحمي مصالح الدول العربية وشعوبها.

وأوضح المستشار عصام الدين فريد أن الكتاب أشار إلى أن ترحيب المجلس يعبر عن إرادة الشعب اليمني وقيادته الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي، كما ثمن ما يعكسه هذا الموقف من مكانة مصر في محيطها العربي، ومن دعم للمملكة دفاعا عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وصونا لمقدراتها وللمقدسات الإسلامية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن المجلس يتلقى هذا الكتاب بكل تقدير، ويقرأ في سطوره صدق أخوة جمعت الشعبين عبر التاريخ، ويستعيد معه حقيقة راسخة لا تقبل التأويل، وهي أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن استقرار الأشقاء في الخليج العربي شأن يخص مصر في صميم أمنها القومي.

وأشار إلى أن مصر تظل على يقين بأن أمن الأمة لا يكتمل وفي جسدها جرح نازف، ومن ثم فإن استعادة الاستقرار في كل الدول العربية، بما في ذلك السودان وليبيا والصومال، تبقى غاية لا تحيد عنها الدولة المصرية، التي أرست ثوابت لا تتبدل، في مقدمتها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وعدم التآمر، والحفاظ على وحدة الدولة الوطنية ومؤسساتها، والتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير.

وشدد المستشار عصام الدين فريد على أن الموقف المصري موقف دفاعي خالص، غايته الدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية وحدودها وسيادتها ومقدساتها في مواجهة أي اعتداء خارجي، بعد التنسيق بين البلدين الشقيقين، وكذلك الدفاع عن أراضي أية دولة عربية أخرى إذا طلبت من مصر ذلك، دون أن يمتد الجهد المصري إلى خارج حدود مصر أو حدود دولة شقيقة تحرص مصر على أمنها واستقرارها.

وأكد أن الموقف المصري لا يشمل هجوما على اليمن، قائلا إن اليمن الشقيق تربطه بمصر علاقات طيبة، ولا يمكن أن تفكر مصر في الاعتداء عليه، إذ تقف مصر مع أشقائها درعا يصون، لا سيفا يعتدي.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ بالتأكيد على أن مصر، وفاء لنهجها الأصيل، تظل على أمل في أن يفضي المسار الدبلوماسي إلى آلية تنهي الصراع وتحفظ السلام في المنطقة، إيمانا بأن الحكمة أقصر الطرق إلى الأمن، وأن السلام هو الضمانة الأبقى لاستقرار الشعوب، داعيا الله أن يحفظ مصر والأمة العربية من كل سوء.