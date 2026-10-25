رئيس مجلس الشيوخ يهنئ سعد العتيبي بفوزه برئاسة البرلمان العربي بالتزكية

بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى النائب سعد العتيبي، بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي بالتزكية، جاء نصها :

سعادة النائب سعد العتيبي الموقر

رئيس البرلمان العربي

تحية تقدير لشخصكم الكريم، وبعد،،

يطيب لي بداية، أن أتقدم إلى سعادتكم -بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ المصري- بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة فوزكم برئاسة البرلمان العربي بالتزكية. ويسرني في هذا المقام أن أتوجه بالتهنئة الخالصة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً، مؤكداً أن هذا الاختيار الموفق يعد تجسيداً حيًّا لدور المملكة المحوري والداعم دائماً لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

​وإننا إذ نبارك هذا الاختيار، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في قدرتكم على قيادة مسيرة البرلمان العربي نحو آفاق أرحب، مع تطلعنا الدائم إلى مواصلة دوره الفاعل في تعزيز اللحمة العربية والدفاع عن قضايا أمتنا العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية؛ كما نؤكد حرصنا التام على تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الشيوخ المصري والبرلمان العربي، بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

​وختاماً، إذ أجدد لسعادتكم التهنئة؛ فإنني أسأل المولى عز وجل أن يوفقكم في أداء مهامكم الرفيعة، وأن يسدد خطاكم لما فيه خير أمتنا العربية.