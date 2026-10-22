غلاء الأسعار والأمن الغذائي والاستثمار.. 5 ملفات ساخنة أمام مجلس الشيوخ «الإثنين»

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، 26 و27 أكتوبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة، في مقدمتها ضبط الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار والمشروعات التنموية.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الإثنين، المقرر انعقادها في الحادية عشرة صباحًا، نظر 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.

موعد مناقشة 5 طلبات بشأن غلاء الأسعار والأمن الغذائي

ويأتي في مقدمة الطلبات، طلب مقدم من النائب تامر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار، إلى جانب طلب آخر مقدم من النائب زين العابدين كامل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

كما يتضمن جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب إسماعيل علي نصر الدين وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية هذا الملف وارتباطه بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالاستثمار ودعم الاقتصاد، ينظر المجلس طلبًا مقدمًا من النائب أحمد عبدالإله محمود أحمد وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.

كما يشهد جدول الأعمال نظر طلب مقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.