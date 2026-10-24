قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الصعود لنصف النهائي.. منتخب الناشئين يستعد لمواجهة العراق في كأس الخليج
أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام
عمرو أديب: الإدارة المصرية بتقول للمواطنين إن ده أقصى ما تستطيع تقديمه خلال السنوات الثلاث المقبلة
وزراء خارجية R4 ونظرائهم في أوروبا يواصلون جهود تعزيز السلام
تدخل لفض مشاجرة.. ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض في المحلة
مطار الملك خالد الدولي بالرياض يعلن فتح الصالتين 1 و2 أمام المسافرين الأحد
اليابان تبدأ تطبيق تعديلات قانون الأسرة الإمبراطورية
علي الحجار يضيء ليالي الموسيقى العربية بصوت يلامس الوجدان
أذكار الصباح كاملة ومكتوبة.. رددها الآن تعصمك من الشيطان وهمزاته
بعد الزيادات الأخيرة.. 5 سيارات زيرو تبدأ من 535 ألف جنيه
خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة
المستشار محمد عادل: مليون وحدة سكنية باستثمارات تريليون جنيه خلال أربع سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توصيات منتدى مصر تدعم الاقتصاد وتحفز الصناعة الوطنية وتحسن حياة المواطنين

منتدى مصر
منتدى مصر

أكدميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تتضمن مجموعة من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتطوير الخدمات الأساسية، ودعم الصناعة والاستثمار، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

توصيات منتدى مصر 2026

وقال الجمل، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء عقد المنتدى بصورة دورية سنويًا، باعتبار أن هذه الدورة هي الأولى، يمثل خطوة مهمة لترسيخ الحوار المستمر حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وإتاحة الفرصة أمام الخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف القطاعات لطرح رؤاهم ومقترحاتهم، بما يساعد على تطوير السياسات العامة والاستفادة من الخبرات المتنوعة في صياغة الحلول.

وأوضح الجمل، أن من أبرز التوصيات المطروحة سرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري، بما يسهم في ضبط العلاقة بين المواطن والمطور العقاري وحماية حقوق الأطراف، إلى جانب البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 أهمية المستهدفات المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة

وأشار عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أهمية المستهدفات المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمتها استهداف زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، فضلًا عن مضاعفة مخصصات الإنفاق على خدمات المواطنين إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مؤكدًا ضرورة ترجمة هذه المستهدفات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأضاف الجمل، أن الحوافز الموجهة للقطاع الصناعي، بما تشمل دعم شباب المصنعين وتعميق التصنيع المحلي وتسريع مبادرات المصانع المتعثرة، تمثل أهمية كبيرة في تعزيز الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، خاصة مع التوجه لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بنهاية عام 2027.

وأكد أن نجاح منتدى مصر 2026 لا يتوقف عند طرح التوصيات، وإنما يرتبط بآليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية محددة ومتابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز، مع استمرار انعقاد المنتدى سنويًا لمراجعة التحديات وتقييم النتائج وطرح حلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني وتحسن جودة حياة المواطنين.

منتدى مصر 2026 منتدى مصر اخبار منتدى مصر 2026 منتدى مصر 2026 النواب البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

معتمد جمال

800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

التصالح في مخالفات البناء

برلماني: سرعة إقرار تعديلات التصالح في مخالفات البناء ضرورة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

قانون الأسرة

قانون الأسرة الجديد على الأبواب.. أحكام جديدة تغير قواعد الزواج والطلاق والرؤية

النائب إبراهيم نظير

برلماني: مهلة الـ6 أشهر للعدادات الكودية تخفف الأعباء عن المواطنين

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد