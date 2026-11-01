حقق نجاحا كبيرا.. عمرو يوسف يختتم عروض مسرحيته أنا مش عارفني فى الرياض.. اليوم

يختتم اليوم الفنان عمرو يوسف سلسلة عروض مسرحيته انا مش عارفني بعد عشرة ليالي من العرض رفعت خلاله شعار كامل العدد حيث حققت نجاحا كبيرا في إفتتاح موسم الرياض المسرحي لهذا العام. .

مسرحية انا مش عارفني افتتحت فعاليات موسم الرياض

عمرو بدأ عرضه يوم الجمعة ويلعب فيها عمرو دور طيار يدعى عمر يضطر للذهاب لطبيب نفسي من أجل علاجه من مجموعة من العيوب التي تكرهها حبيبته فيه و يستخدم الطبيب في علاجه اسلوبا غريبا من خلال جهاز ينقله لازمنة مختلفة و نشاهد عمر في كل عصر بملابس مختلفة و حياة مختلفة حتى يتم التخلص من كل عيوبه التي تكرهها حبيبته فيه.

أبطال مسرحية أنا مش عارفني

المسرحية تم عرضها يوميا على مسرح محمد العلي بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض و من بطولة النجم عمرو يوسف.

ويشارك فيها عدد من النجوم منهم اسماء جلال و بيومي فؤاد و نسرين امين و احمد عبد الوهاب و اية عبد الرازق و صلاح الدالي و يمنى طولان وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب و كيمز و يخرجها محسن رزق.

عمرو سيشارك في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل ١٨٠ الذي سيخرجه أحمد ماجد المصري و مكون من ١٥ حلقة و يلعب فيه يوسف دور ظابط دفاع مدني.