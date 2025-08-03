التنسيق: المرحلة الأولى مرت بدون مشاكل أو معوقات

كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، تفاصيل جديدة عن انطلاق تسجيل الراغبات لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى مرت بدون مشاكل أو معوقات.

وتابع الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن تنسيق الشعبة العلمية أقل من العام الماضى فى الطب والصيدلة والعلاج الطبيعى، وطب أسنان، أما الهندسة كانت الأعلى فى الإقبال، مشيرا إلى أن فروقات الدرجات فى الشعبة الأدبية هذا العام أعلى فى التنسيق عن العام الماضى وذلك خلال المرحلة الأولى.

وأشار جودة غانم إلى أن الطب البيطرى سيدخل أيضا فى المرحلة الثانية، بالإضافة للزراعة والحاسبات والمعلومات، وهناك 500 طالب سجلوا فى المعاهد العليا بالمرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية للأدبى فهناك كلية التربية والخدمة الإجتماعية ودار العلوم وكلية علوم الرياضة وذلك بعد اجتياز الاختبارات.

وأكد جودة غانم، أن كلية التعدين فى السويس تتصدر القائمة منذ 10 سنوات وهى التخصص الدقيق والمتميز فى البترول، ولها عدد محدد من الطلاب، أما قسم التسويق بكلية الإعلام يحظى بالتحاق عدد أكبر من الطلاب، وهو دليل على وعى أولياء أمور الطلاب بمستقبل أبنائهم، موضحا أن 1755 طالب تخلفوا عن تنسيق المرحلة الأولى.

وأشار جودة غانم إلى أن 287 ألف طالب فى المرحلة الثانية، علمى علوم وعلمى رياضة وأدبى، والحد الأدنى فى الشعبة العلمية 68% والأدبية 57% ، وأى طالب يسجل رغباته له مكان فى التعليم العالى بالجامعات المعاهد، مؤكدا أن الموقع متاح 24 ساعة ومؤهل لاستقبال جميع الطلاب