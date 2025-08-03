المؤبد لمدرس بالقليوبية لقيامه بتزوير تقارير طبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لمدرس لغة عربية، وتغريمه قيمة اختلاسه لتقديمه تقارير طبية مزورة للحصول على إجازات مرضية بدائرة قسم الخصوص في محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

وأحالت النيابة العامة المتهم ويدعى ممدوح. س. ع. س 56 سنة، مدرس لغة عربية بمدرسة الخياط الثانوية بأسيوط ومنتدب للعمل بإدارة الخصوص التعليمية سابقًا، لأنه في الفترة من 18 / 1 / 2018 وحتى 22 / 10 / 2020- بدائرة الخصوص- محافظة القليوبية، بصفته موظفًا عامًا، استولى بغير حق على أموال قدرها 114834.73 جنيه جملة قيمة أجره عن المدة التي انقطع عن العمل فيها، بأن قدم التقارير الطبية المنسوب صدورها للجان الطبية العامة بمدينة نصر وشبرا الخيمة ورمسيس التابعة للإدارة العامة للتأمين الصحي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة: وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محرر رسمي واستعماله وذلك أنه في ذات الزمان والمكان اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي قرارات الإجازات المرضية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن قام المجهول بالإثبات بتلك القرارات مرض المتهم للحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر على خلاف الحقيقة، وساعده المتهم بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحرير تلك القرارات أنفة البيان.