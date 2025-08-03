المؤبد.. اتصالات النواب تكشف مصير “البلوجرز” بعد القبض عليهم

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه من حق كل دولة أن تحافظ على أمنها القومي وهناك تجارب في العديد من الدول، والدولة المصرية حريصة على حرية التعبير والإبداع.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد موسى على أن الأمر عندما يمس أمن الدولة يكون هناك عقوبات رادعة، كما أن هناك عقوبات قد تصل إلى المؤبد، وتم القبض على 8 من صناع المحتوى، وكل من ارتكب جريمة ضد سوف يكون العقاب رادع.

محتوى سيئ

وأشار إلى أنه لا يوجد أي محتوى سئ منشور اليوم عبر موقع التيك توك، كما أنه جاري عمليات الفحص لضبط باقي صناع المحتوى.

وأوضح أن بعض من تم القبض عليهم عثروا داخل بيوتهم على أجهزة من شأنها البث ومخالف لقانون الإعلام.