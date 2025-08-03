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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بث مباشر| أول تعليق من أحمد موسى بعد القبض على بلوجرز التيك توك: "حاسبوا الناس دي.. بيقولوا ألفاظ مينفعش تدخل بيوتنا"

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة، اليوم، من برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ومن المقرر أن تتناول حلقة اليوم العديد من الملفات الجارية على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

صناع المحتوى على مواقع التواصل

أكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” إلى أن هناك ضربات أمنية موسعة لصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه اليوم أول مرة يعرف تلك الأسماء.

تنظيف السوشيال ميديا

وأضاف أحمد موسى، أن هؤلاء يجمعون أموال كبيرة من محتوى هابط، وكلام يسئ للمجتمع ويخدش الحياء، مناشدا وزير الداخلية بالاستمرار في تلك الحملة لتنظيف السوشيال ميديا.

 المخدرات والأسلحة

وأوضح أن هؤلاء يتاجرون في المخدرات والأسلحة، وأنهم يتكسبون على حساب الشعب المصري.

إجراءات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

كما من المقرر أن يتناول الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم قواعد وإجراءات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي من المقرر أن تنطلق في الساعات الأولى من صباح الغد.

ويوجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى الشعب المصري بشأن المشاركة في الانتخابات، ودعم مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة المصرية.

وفي وقت سابق؛ كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن وسائل الإعلامية الصهيونية تهاجمه بشكل مستمر، خاصة من “هيئة البث”، الناطقة باسم مجرم الحرب نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، والتي ظهرت بعد 7 أكتوبر.

أحمد موسى مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ على مسئوليتي حلقة أحمد موسى

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