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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى يفضح الإخوان وعلاقتهم بتل أبيب.. تفاصيل

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن وسائل الإعلامية الصهيونية تهاجمه بشكل مستمر، خاصة من “هيئة البث”، الناطقة باسم مجرم الحرب نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، والتي ظهرت بعد 7 أكتوبر.

وأضاف، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهجوم سببه الحديث عن علاقة نتنياهو بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح أن هدف نتنياهو والإخوان هو تدمير مصر، ويسعون لأجل تنفيذ هذا الهدف المشترك، موضحا أن جماعة الإخوان ذراع للصهاينة ونتنياهو والكيان الصهيوني المجرم.

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية بها أقسام مثل “الطلبة، البراعم، النقابات، الأخوات، التبرعات، حركة حسم الإرهابية، المكاتب الإدارية”، وهناك مكتب إداري في تل أبيب مرتبط بالتنظيم الدولي، ويدير الإخوان داخل إسرائيل.

وأكد أن التنظيم الدولي للإخوان كان موجود في مصر في بداية الأمر، وحاليًا موجود بين تركيا ولندن، موضحا أن كمال الخطيب عضو في مؤسسة محمد مرسي التي تم إنشاؤها بعد وفاته، والتي تسمى مؤسسة مرسى الديمقراطية.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن هذه المؤسسة مرصود لها 2 مليار دولار من الخصوم الذين يديرون المؤسسة، ومن بينهم الإخوانيين الصهيونيين كمال الخطيب ورائد صلاح.

وأشار إلى أن كمال الخطيب صهيوني معه جواز سفر إسرائيلي، وأبنائه يخدمون في الجيش الإسرائيلي، يقتلون حماس والفلسطينيين في الضفة، مؤكدا: أتحدى أن يكون الإخواني العميل محمود حسين لا ينسق مع إسرائيل.

موسى أحمد موسى اخبار التوك شو الاحتلال الاخوان

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