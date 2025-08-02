أحمد موسى للإخوان في إسرائيل: فين علم فلسطين في مظاهراتكم؟

علق الإعلامي أحمد موسى، على مظاهرات الإخوان في تل أبيب أمام سفارة مصر في إسرائيل .



وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأخاوت بتوع التنظيم الدولي للإخوان في إسرائيل اتصورا مع عناصر جيش الاحتلال، وبقول لعناصر الإخوان في تل أبيب فين علم فلسطين في مظاهراتكم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الاخوان في تل أبيب كانوا بيهتفوا في تل أبيب قدام سفارة مصر وعلم إسرائيل مرفوع وهما رافعينه ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مش مكسوف يا كمال يا خطيب من اللي عملته وأنت بتتظاهر قدام سفارة مصر اللي هيا بتدعم فلسطين وأنت سايب اللي بيقتلوا في الفلسطينيين وبتتظاهر قدام سفارة مصر ".

