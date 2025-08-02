أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية تنفذ تعليمات نتنياهو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية هاجمته الأيام الماضية هجوم شرس من خلال هيئة البث الإسرائيلية .

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هيئة البث الإسرائيلية هاجمتني لأنني اتكلمت عن علاقة نتنياهو بجماعة الإخوان الإرهابية ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" جماعة الإخوان الإرهابية بتنفذ تعليمات نتنياهو ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك مكتب إداري في إسرائيل يدير تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية داخل تل أبيب".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" المكتب الإداري للإخوان في إسرائيل يقوده كمال الخطيب الإسرائيلي الإخواني وأحد أعضاء مؤسسة المعزول محمد مرسي ".

