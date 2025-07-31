أحمد موسى يخرج عن صمته بعد الهجوم عليه من الإعلام العبري

في منشور مثير للجدل، قام الإعلامي أحمد موسى بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع إكس، يشن فيها هجومًا لاذعًا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكتب: “نشرت هيئة البث الإسرائيلية المتحدثة بلسان مجرم الحرب نتنياهو والتى شنت هجوما ضدى بسبب فضحى علاقة الكيان الصهيونى بتنظيم الإخوان الإرهابى والتنسيق بينهما فى الحملات التى تستهدف مصر ، وذلك فى حلقة الثلاثاء الماضى على الهواء مباشرة فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد ، وأشتد غضبهم لأننى قلت نتنياهو هو من يدير جماعة الإخوان الإرهابية وبمثابة المرشد الحالى ، وقالت هيئة البث الصهيونية ان هذه الاتهامات ضد نتنياهو تؤجج مشاعر الكراهية ويمنع النقاش الجاد حول القضية”.



وأضاف موسى: “وردى على هيئة البث الناطقة بلسان مجرم الحرب نتنياهو : أننى أعمل فى قناة خاصة وليست مملوكة للدولة المصرية ، كما أننى أعبر عن حريتى الكاملة فى برنامجى وبدون تدخل من أى جهة فى الحكومة المصرية ، وما قلته هو عين الصواب فأنتم من تحركوا تنظيم الإخوان الإرهابى العميل والعلاقة بينكم موثقة واهدافكم واحده ضد مصر ، وأنتم آخر من يتحدث عن الكراهية التى تسببتم فيها و العالم كله يدين المحرقة التى نفذها جيش الاحتلال المجرم طوال ٢١ شهرا فى غزة ، وقتل ٦٠ الفا من المدنيين بينهم ٢٠ الف طفل وإصابة ١٨٠ الف فلسطينى مدنى”.



واختتم موسى كلامه برسالة مباشرة إلى قادة الاحتلال: “لن تساعدكم أطماعكم التوسعية ولا الحروب فى تحقيق الأمن لكم بل السلام وحده هو مفتاح الإستقرار للمنطقة كلها”.





الإعلام العبري يهاجم أحمد موسى

وشنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية هجومًا لاذعًا على الإعلامي المصري أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، متهمة إياه بترويج "مزاعم خطيرة تؤجج الكراهية وتمنع الحوار الجاد"، وذلك عقب بث حلقة تناول فيها موسى تصريحات مثيرة اعتبر فيها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المرشد العام الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين".

وقالت الهيئة إن ما ورد في البرنامج يندرج تحت "نظريات المؤامرة الساذجة"، معتبرة أن مثل هذه التصريحات من شأنها "تأجيج مشاعر العداء ونشر معلومات مضللة حول السياسة الإقليمية".

وحذرت الهيئة من أن هذه اللغة "تعرقل فرص الفهم المتبادل وتعزز الانقسام في المنطقة".