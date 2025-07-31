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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التوك شو: أحمد موسى يوجه حديث شديد اللهجة لـ حماس.. مدبولي: حان الوقت لانخفاض الأسعار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الأخيرة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

مدبولي: الرئيس السيسي أكد مرارا رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة المصرية تواصل بذل جهودها لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.

الصحة: أجرينا 5 آلاف عملية جراحية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء أن مصر تتحمل مسؤولياتها تجاه الاشفاء الفلسطينيين دون مزايدة.


ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.



مدبولي: حان الوقت لانخفاض الأسعار وشعور المواطن بالإصلاحات الاقتصادية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك توجيهات لاتحادات الغرف التجارية بأنه حان الوقت أن يشعر المواطن بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت، وذلك من خلال انخفاض الأسعار.



أمين الجبهة الوطنية: استقرار مصر وأمنها القومي مسئوليتنا جميعا
كشف السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، قوة الدور المصري في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر لا تتدخر جهدا عبر التاريخ في القضية الفلسطينية.



أحمد موسى يوجه حديث شديد اللهجة لـ حماس: هل بعتوا حتى كيلو سكر؟
قال الإعلامي أحمد موسى، :"إحنا بنعمل كل حاجة نقدر نعملها ونقدمها للأشقاء في القطاع"، متابعا:" بنعمل كدا عشان عيون الشعب الفلسطيني مش عشان حماس..تولع حماس يفرق معانا فقط الشعب الفلسطيني".مفاجأة.. أحمد موسى يكشف عن خطة جيش الاحتلال الشيطانية لتجويع الشعب الفلسطيني| شاهد
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن خطة شيطانية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هناك خطة تهدف إلى تجويع الشعب الفلسطيني لدفعه نحو التهجير.



حرب إنتاج الفيديوهات.. حسام الغمري: حماس تسعى للهيمنة على المساعدات

اتهم الإعلامي حسام الغمري حركة حماس بالسعي إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود ضغوط مصرية حثيثة لضمان استمرار تدفق المساعدات إلى المدنيين، رغم التحديات الأمنية والإنسانية.


حسام الغمري: الخائن «خليل الحيّة» يُصوّر نفسه على أنه بطل |فيديو
قال الإعلامي حسام الغمري، إذا وافقت الدولة المصرية وزعيمها الرئيس السيسي بحل الدولة الفلسطينية والتهجير سنجد على الفور أن الأزمات ستحل، ولكن البطل السيسي رافض تماما.

التوك شو الرئيس السيسي القضية الفلسطينية مجلس الوزراء أحمد موسى حسام الغمري

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